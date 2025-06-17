Уряд Шмигаля можна і треба відправляти у відставку, заборони немає - Разумков

Нардеп назвав юридичні підстави, які це дозволяють

Народний депутат і лідер міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков з трибуни Верховної Ради закликав звільнити уряд і заявив, що відставка Кабінету міністрів можлива навіть під час воєнного стану, й відповідні юридичні підстави для цього існують.

"Коли хтось стверджує, що цього нібито не можна робити під час воєнного стану, — раджу читати законодавство уважно", — наголосив Разумков.

Політик послався на статтю 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", де, за його словами, йдеться про заборону ліквідації Кабміну як інституції, а не про заміну його складу.

"Ми цього робити і не збираємось. Ми говоримо про заміну людей, які обіймають посади міністрів і не справляються зі своїми обов’язками", — уточнив депутат.

Разумков також нагадав, що під час воєнного стану в Україні вже відбувались кадрові зміни на вищому рівні: було змінено омбудсмена, генерального прокурора та голову СБУ. На його думку, заміна неефективних міністрів — не лише законна, а й необхідна.

"Замінити некомпетентних міністрів – і необхідно, і цілком можливо", — підсумував він.

Раніше лунали заяви про те, що під час воєнного стану змінювати уряд нібито заборонено.