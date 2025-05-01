Шмигаля викликали в парламент через угоду про копалини — Кондратюк

Пояснення угоди про копалини українцям не менш важливе, ніж її підписання, вважає віцеспіцерка

Верховна Рада збирається заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно нюансів підписання угоди про корисні копалини із США. Шмигаля уже викликали у парламент, аби дізнатися всю інформацію про документ, підписаний без попередніх консультацій із нардепами.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook. Вона підкреслила, що будь-яке покращення відносин України та Штатів є "стратегічним та пріоритетним". При цьому, за її словами, дуже важливо враховувати, чи впливатиме подібна угода на систему гарантій безпкеки України.

"Поки ми не маємо повного тексту, висновки робити складно. Мусимо зрозуміти, чи ця міжурядова угода — єдина, що має бути підписана між Україною і США, чи потрібні ще додатки, технічні угоди. Напередодні в американській пресі говорили про підписання трьох договорів", — додала Кондратюк.

Вона зазначила, що у ВР збираються заслухати виступ прем'єра Дениса Шмигаля стосовно документа. На її думку, про подібні стратегічні угоди українці мають дізнаватися не від партнерів чи іноземних ЗМІ, а "від власного уряду, якому країна довірила захищати інтереси свого народу".

"Ми хочемо почути інформацію, чи підписана міжурядова угода потребуватиме ратифікації парламентом. Якщо так — повний текст угоди має надійти від Кабінету Міністрів України. Комітет у закордонних справ має розглянути його на своєму засіданні. В разі позитивного висновку угода має бути винесена в сесійну залу і ратифікована більшістю голосів — 226", — підкреслила політикиня.

Нагадаємо, що чимало відомих українців, в тому числі і сам прем'єр-міністр Денис Шмигаль, доволі позитивно оцінили факт укладення угоди щодо копалин зі Сполученими Штатами. Ексміністр фінансів Тимофій Милованов, наприклад, назвав підписання документа "величезною політичною і дипломатичною перемогою для України".