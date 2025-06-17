Правительство Шмыгаля можно и нужно отправлять в отставку, запрета нет, - Разумков

Нардеп назвал юридические основания, которые это позволяют

Народный депутат и лидер межфракционного объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков с трибуны Верховной Рады призвал уволить правительство и заявил, что отставка Кабинета министров возможна даже во время военного положения, и соответствующие юридические основания для этого существуют.

"Когда кто-то утверждает, что этого вроде нельзя делать во время военного положения, — советую читать законодательство внимательно", — подчеркнул Разумков.

Политик сослался на статью 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", где, по его словам, речь идет о запрете ликвидации Кабмина как институции, а не о замене его состава.

"Мы этого делать и не собираемся. Мы говорим о замене людей, занимающих должности министров и не справляющихся со своими обязанностями", — уточнил депутат.

Разумков также напомнил, что во время военного положения в Украине уже происходили кадровые изменения на высшем уровне: были изменены омбудсмен, генеральный прокурор и глава СБУ. По его мнению, замена неэффективных министров не только законна, но и необходима.

"Заменить некомпетентных министров – и необходимо, и вполне возможно", – подытожил он.

Ранее звучали заявления о том, что во время военного положения менять правительство якобы запрещено.