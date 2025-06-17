Винний Зеленський? Штучний інтелект розповів, чому Трамп "втік" з саміту G7

Названа основна причина стрімкого від'їзду

Стрімкий від'їзд президента США Дональда Трампа з саміту G7 викликає чимало питань. Адже на його полях він міг зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

"Телеграф" вирішив звернутись до штучного інтелекту (ШІ) Grok, аби з'ясувати можливі причини та фактори, які вплинули на це. Зауважимо, що офіційною причиною стрімкого від'їзду у Білому домі називали загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем.

Grok вважає, що такі дії Трампа викликані збігом кількох факторів, зокрема напруженими стосунками між головою США та Зеленським, ситуацією на Близькому Сході та критикою заяв Трампа щодо G8. Тобто присутність президента України не могла стати основною причиною "втечі Трампа".

Основні причини дострокового від'їзду Трампа

Напруженість у стосунках із Зеленським

Сам Трамп неодноразово заявляв, що має досить напружені стосунки з Зеленським. Звісно, цьому сприяла велика сварка в лютому 2025 в Овальному кабінеті. Хоча після цього президенти мали змогу зустрітись особисто у Ватикані та телефоні розмови, однак це значно не покращило їх стосунки. Трамп під час сварки у Вашингтоні казав, що Зеленський "неготовий до миру", але пізніше вже казав схоже про очільника Росії Володимира Путіна. Виходить, що саме напруженість стосунків з українським лідером могла вплинути від'їзд Трампа.

Grok розповів, чому Трамп поїхав з саміту G7

Ситуація на Близькому Сході

Наразі увага США і Трампа значно прикута до війни Ірану та Ізраїлю. Навіть Білий дім назвав цю ситуацію основною причиною від'їзду очільника Штатів. Відомо, що Трамп наказав свої адміністрації зібратись у Білому домі задля обговорення війни на Близькому сході. Президент США демонструє те, що ситуація на міжнародній арені його хвилює на стільки, що він не може буди на саміті G7 увесь час.

Критика заяв про G8

Трампа доволі часто критикували на саміті через його заяви і позицію щодо повернення Росії до "Великої вісімки", перетворивши її у "Велику вісімку" G8. Більшість лідерів саміту обурювались через це, тому утворювалась дуже напружена атмосфера. ШІ вважає, що Трамп намагається уникнути конфліктів та тиску на цьому тлі, тому і поїхав з саміту.

Чому Трамп поїхав з саміту G7

Чи причетний Зеленський до від'їзду Трампа?

Прямих доказів цьому немає, як і будь-яких заяв, однак така імовірність є. Адже Трамп, хоч і мав особисті зустрічі з Зеленським, цілком міг не захотіти їх повторювати. Особливо враховуючи те, що бажаний мир в Україні так і не настав.

Виходить, що стрімкий від'їзд Трампа з саміту G-7 зумовлений кількома факторами: напруженими стосунками з Зеленським, кризою на Близькому сході та критикою його заяв про G8. Тобто основну роль в цьому відіграли зовнішні обставини та стратегічні пріоритети президента США.

Чому Трамп поїхав з саміту G7, розповів ШІ

Зауважимо, як передає Київ24, політолог Ігор Чаленко, навпаки вважає, що Трамп достроково покинув саміт G-7 через Україну. А зокрема через масовану атаку Росії, про яку його попередили.

"Трампу могли просто донести, що, дійсно, готується масований наліт на столицю, безпосередньо під час G7. Ну і, відповідно, для того, щоб він не виглядав слабким з точки зору незапровадження додаткових санкцій проти РФ він взяв і полетів додому", — каже Чаленко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп вигадав чергову причину не вводити санкції проти Росії.