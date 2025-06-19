Працювала у відомого мільярдера: на Житомирщині PR-меджер раптово стала головою лікарні

Без медосвіти, але з досвідом у Буткевича

У Малині Житомирської області конкурс на посаду директора міської лікарні виграла 26-річна Катерина Халабурська. У медицині жінка ніколи не працювала.

Раніше вона була PR-менеджером у компанії мільярдера Геннадія Буткевича. Про це розповів журналіст Богдан Лісовський.

За словами журналіста, Халабурська працювала у BGV Group — компанії, яка займається видобутком корисних копалин та різними інвестиціями. За даними Forbes.ua, власником цієї компанії є український мільярдер Геннадій Буткевич, який також є співвласником мережі магазинів АТБ.

Геннадій Буткевич, власник BGV Group

Катерина Халабурська — місцева жителька. Вона має дві вищі освіти: філолог-перекладач з англійської мови та магістр з менеджменту. Але про вищу медичну освіту, згадок немає.

Раніше жінка працювала вчителем англійської, а потім на Малинській паперовій фабриці як викладачка та фахівець зі зв'язків з пресою. Вона також зареєстрована як підприємець. У документах на конкурс Халабурська не вказала жодного майна чи доходів.

Про результати конкурсу повідомило місцеве видання MALYN.media. За посаду боролися дві жінки — Халабурська та Лілія Бондар, яка тимчасово керувала лікарнею з січня. Комісія віддала перевагу Халабурській.

Антон Гончарук, який був у складі комісії, пояснив їхнє рішення. За його словами, лікарні потрібен хороший керівник, а не обов'язково лікар. План розвитку, який запропонувала Халабурська, сподобався членам комісії. Вона перемогла з перевагою у чотири бали.

Тепер міський голова має підписати з новою директоркою контракт на 3-5 років. Офіційні результати конкурсу також оприлюднять на сайті міської ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого в декларації голови ВЛК на Житомирщині. В документі вказано, що жінка обіймає посаду голови ВЛК у Малинській міській лікарні Житомирської області.