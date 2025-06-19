Работала у известного миллиардера: в Житомирской области PR-меджер внезапно стала главой больницы

Без медобразования, но с опытом у Буткевича

В Малине Житомирской области конкурс на должность директора городской больницы выиграла 26-летняя Екатерина Халабурская. В медицине женщина никогда не работала.

Раньше она была PR-менеджером в компании миллиардера Геннадия Буткевича. Об этом рассказал журналист Богдан Лисовский.

По словам журналиста, Халабурская работала в BGV Group — компании, занимающейся добычей полезных ископаемых и разными инвестициями. По данным Forbes.ua, владельцем этой компании является украинский миллиардер Геннадий Буткевич, который также является совладельцем сети магазинов АТБ.

Геннадий Буткевич, владелец BGV Group

Екатерина Халабурская — местная жительница. Она имеет два высших образования: филолог-переводчик по английскому языку и магистр по менеджменту. Но о высшем медицинском образовании упоминаний нет.

Раньше женщина работала учителем английского, а затем на Малинской бумажной фабрике как преподавательница и специалист по связям с прессой. Она также зарегистрирована в качестве предпринимателя. В документах на конкурс Халабурская не указала ни одного имущества или доходов.

О результатах конкурса сообщило местное издание MALYN.media. За должность боролись две женщины — Халабурская и Лилия Бондарь, которая временно руководила больницей с января. Комиссия предпочла Халабурскую.

Антон Гончарук, находившийся в составе комиссии, объяснил их решение. По его словам, больнице нужен хороший руководитель, а не обязательно врач. План развития, который предложил Халабурская, понравился членам комиссии. Она победила с преимуществом в четыре балла.

Теперь городской голова должен подписать с новым директором контракт на 3-5 лет. Официальные результаты конкурса также будут обнародованы на сайте городского совета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интересного в декларации главы ВЛК в Житомирской области. В документе указано, что женщина занимает должность главы ВЛК в Малинской городской больнице Житомирской области.