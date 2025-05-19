Вкрав обручку з тіла військового: працівник моргу на Житомирщині отримав вирок

Злочинцю дали 5 років ув’язнення за наругу над тілом загиблого

У понеділок, 19 травня, стало відомо про винесення вироку у справі, яка сколихнула всю Україну у січні. Працівника Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи Олександра Дідківського визнали винним у тому, що він зрізав золоту обручку з пальця полеглого танкіста ЗСУ Едуарда Рошка. Суд визначив йому покарання — 5 років позбавлення волі.

Ця історія набула розголосу після публікації в "Телеграфі". Тоді до редакції звернулася дружина військового [Юлія], яка помітила зникнення прикраси під час похорону. Жінка, яка також служить в армії, була впевнена: чоловік мав бути похований з обручкою, адже це є символом їхнього кохання. Проте натомість вона побачила на його пальці характерне вдавлення та навіть сліди порізів.

Зрізана обручка

Після резонансу навколо справи мешканці Малина почали розповідати, що подібне траплялося і раніше. Родини померлих неодноразово помічали зникнення прикрас із тіл, однак боялися говорити про це вголос. Цей випадок став першим задокументованим і доведеним до вироку, завдяки чому вдалося запустити хвилю інших звернень.

У вироку, який надіслала дружина військовослужбовця журналістам "Телеграфу", зазначено, що Олександр Дідківський був визнаний винним за частиною 3 статті 297 КК України (наруга над тілом померлого), що передбачає до семи років позбавлення волі.

Фрагмент з вироку суду

Нагадаємо, за матеріалами слідства, співробітник моргу під час підготовки тіла загиблого танкіста до поховання зрізав із його руки золоту обручку, після чого відвіз її до ломбарду в місті Малин, де продав за 3900 грн.