Вкрав обручку з тіла військового: працівник моргу на Житомирщині отримав вирок
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Злочинцю дали 5 років ув’язнення за наругу над тілом загиблого
У понеділок, 19 травня, стало відомо про винесення вироку у справі, яка сколихнула всю Україну у січні. Працівника Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи Олександра Дідківського визнали винним у тому, що він зрізав золоту обручку з пальця полеглого танкіста ЗСУ Едуарда Рошка. Суд визначив йому покарання — 5 років позбавлення волі.
Ця історія набула розголосу після публікації в "Телеграфі". Тоді до редакції звернулася дружина військового [Юлія], яка помітила зникнення прикраси під час похорону. Жінка, яка також служить в армії, була впевнена: чоловік мав бути похований з обручкою, адже це є символом їхнього кохання. Проте натомість вона побачила на його пальці характерне вдавлення та навіть сліди порізів.
Після резонансу навколо справи мешканці Малина почали розповідати, що подібне траплялося і раніше. Родини померлих неодноразово помічали зникнення прикрас із тіл, однак боялися говорити про це вголос. Цей випадок став першим задокументованим і доведеним до вироку, завдяки чому вдалося запустити хвилю інших звернень.
У вироку, який надіслала дружина військовослужбовця журналістам "Телеграфу", зазначено, що Олександр Дідківський був визнаний винним за частиною 3 статті 297 КК України (наруга над тілом померлого), що передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, за матеріалами слідства, співробітник моргу під час підготовки тіла загиблого танкіста до поховання зрізав із його руки золоту обручку, після чого відвіз її до ломбарду в місті Малин, де продав за 3900 грн.