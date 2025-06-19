Тиснемо не на ті точки: Кислиця розповів, як швидше зацікавити США у перемозі України

Тезис про те, що перемога України важлива, застарів

Україна має змінити тактику у спілкуванні з американськими партнерами, щоб досягти необхідної підтримки не тільки у дипломатичній сфері. Уже прийшов час відходити від попередніх тезисів, які базувались на тому, що перемога України важлива, зокрема і через геополітичне положення нашої країни.

Зараз, як вважає перший заступник міністра закордонних справ, колишній постпред України при ООН Сергій Кислиця, необхідно діяти на інші рецептори США: на їхнє прагнення "повернути свою велич". Про це дипломат сказав в інтервʼю Суспільному.

"Потрібно вже тиснути на ті точки, які говорять про те, що без вільної України, без перемоги України в цій війні Америка не зможе бути великою знову. І тоді це заходить американцям", — зазначає Кислиця.

Як він пояснює, річ у тім, що американці дійсно пишаються Штатами і перейняті духом патріотизму.

"Вони хочуть бачити себе великою країною. Якщо паде Україна, Америка не буде великою", — додає Кислиця.

Також дипломат додає, що Україні потрібно працювати з усіма в Сполучених Штатах: з урядом з Конгресом, з політологічними центрами, з пересічними американцями. Адже тезис про те, що пересічному американцю немає діла до війни в Україні, цілком справедливий. А от, як зазначив Кислиця, звернувшись до патріотичних почуттів громадян США, можна отримати необхідну підтримку.

Додамо, що політика та виборча кампанія президента США була побудована на гаслі Make America Great Again ("Зробімо Америку великою знову").

MAGA — це також політичний рух, який ґрунтується на переконанні, що США колись були великою країною, але нібито втратили статус через іноземний вплив, як усередині (через міграцію та мультикультуралізм), так і у світі (через глобалізацію). Прихильники MAGA вважають, що все це можна повернути назад за допомогою політики "America first" ("Америка насамперед)".

Нагадаємо, політолог Тарас Загородній у коментарі "Телеграфу" зазначив, що Україна повинна домовлятися про постачання зброї не з президентом США Дональдом Трампом, а з корпораціями американського військово-промислового комплексу.