Жмем не на те точки: Кислица рассказал, как быстрее заинтересовать США в победе Украины

Тезис о том, что победа Украины важна, устарел

Украина должна изменить тактику в общении с американскими партнерами, чтобы добиться необходимой поддержки не только в дипломатической сфере. Уже пора отходить от предыдущих тезисов, которые базировались на том, что победа Украины важна, в том числе и из-за геополитического положения нашей страны.

Сейчас, как считает первый заместитель министра иностранных дел, бывший постпред Украины при ООН Сергей Кислица, необходимо действовать на другие рецепторы США: на их стремление "вернуть свое величие". Об этом дипломат сказал в интервью Суспильному.

"Нужно уже давить на те точки, которые говорят о том, что без свободной Украины, без победы Украины в этой войне, Америка не сможет быть великой снова. И тогда это заходит американцам", — отмечает Кислица.

Как он объясняет, дело в том, что американцы действительно гордятся Штатами и проникнуты духом патриотизма.

"Они хотят видеть себя великой страной. Если падет Украина, Америка не будет великой", — добавляет Кислица.

Также дипломат добавляет, что Украине нужно работать со всеми Соединенными Штатами: с правительством с Конгрессом, с политологическими центрами, с рядовыми американцами. Ведь тезис о том, что рядовому американцу нет дела до войны в Украине, вполне справедлив. А вот, как отметил Кислица, обратившись к патриотическим чувствам граждан США, можно получить необходимую поддержку.

Добавим, что политика и избирательная кампания президента США была построена на лозунге Make America Great Again ("Сделаем Америку великой снова").

MAGA — это также политическое движение, основанное на убеждении, что США когда-то были великой страной, но якобы потеряли статус из-за иностранного влияния как внутри (из-за миграции и мультикультурализма), так и в мире (из-за глобализации). Поклонники MAGA считают, что все это можно вернуть назад с помощью политики "America first" ("Америка прежде всего").

Напомним, политолог Тарас Загородний в комментарии "Телеграфу" отметил, что Украина должна договариваться о поставках оружия не с президентом США Дональдом Трампом, а с корпорациями американского военно-промышленного комплекса.