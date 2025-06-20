Росіяни змінили специфіку ударів по Україні. Експосол назвав три головні причини

Колишній посол України в США аргументував свої слова

Специфіка російських ударів змінилась. Колишній посол України в США Валерій Чалий проаналізував еволюцію російської тактики обстрілів та виділив три принципові зміни, які свідчать про ескалацію терору проти цивільного населення.

Про це Чалий сказав у коментарі Радіо NV. Він детально пройшовся по кожній зміні

Цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах

"Перше — це цілеспрямовані удари або по цивільних об'єктах, або допускаючи, що ті ракети, ті шахеди, які направлені, можуть потрапити з великою вірогідністю в цивільний об'єкт", — пояснив Чалий.

Експерт підкреслив, що така тактика суперечить міжнародному гуманітарному праву. Це не випадкові помилки, а свідома стратегія залякування цивільного населення.

"Міжнародне гуманітарне право також забороняє такого правила війни, забороняють ведення саме такої війни. Це війна проти цивільних, це війна когнітивна, це війна терористична", — наголосив дипломат.

Масштабність атак

"Другий елемент — це масштаби. Тобто ми ж про перемовини про мир там ведуться, а масштаби збільшились", — зазначив Чалий.

За словами експерта, те що раніше могло траплятися епізодично, тепер стало регулярною практикою. Росія систематично руйнує цивільну інфраструктуру та вбиває мирних громадян.

"Можливо, один раз так щось співстанне, а зараз це регулярно робиться. Тобто фактично знищується регулярна цивільна інфраструктура і вбивають людей. Це не те, що до чого треба звикати", — застеріг дипломат.

Відкрита демонстрація агресії

"Третя, що саме по собі якраз викликає не просто занепокоєння, обурення, що це все не прикривається вже нічим з боку Росії", — відзначив Чалий.

Експерт пояснив, що Росія більше не намагається виправдати свої дії, а відкрито демонструє намір примусити Україну до капітуляції. Це частина більш широкої інформаційної операції, спрямованої на міжнародну спільноту.

"Просто ідуть цілеспрямовані дії на змушення України до капітуляції і переконання інших партнерів у світі, що іншого шляху немає. Тобто на цей наратив в першу чергу працює зараз Росія, Путін особисто у всіх інформаційних операціях", — пояснив колишній посол.

Загроза ескалації

Валерій Чалий також застеріг від можливої ескалації у використанні зброї масового знищення, зазначивши небезпечну тенденцію в російській риториці.

"Зараз в Росії почали говорити, що в сьогоднішніх умовах уже дозволено все. Я вам скажу, не дай Бог, на Близькому Сході десь би там вискочив ядерний боєзаряд чи брудна ядерна бомба. Тобто Путін сприймав би це як зелене світло для своїх дій такого же плану", — попередив експерт.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 17 червня, росіяни влаштували черговий масовий удар по Україні, через що постраждав насамперед Київ. А на тлі цього в мережі вже з’явилися заклики до того, що настав час виїжджати за межі міст. Зокрема, український репер і командир роти 412-го полку "Немезис" безпілотних систем Олександр Ярмак у своєму Instagram оприлюднив послання про те, що осінь буде важкою. Музикант порекомендував українцям виїжджати за межі міст та триматися якнайдалі від стратегічних об’єктів. Втім, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко з цією думкою не погоджується. Що він сказав про це — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.