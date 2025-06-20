Россияне изменили специфику ударов по Украине. Экс-посол назвал три главные причины

Бывший посол Украины в США аргументировал свои слова

Специфика российских ударов поменялась. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый проанализировал эволюцию российской тактики обстрелов и выделил три принципиальных изменения, свидетельствующих об эскалации террора против гражданского населения.

Об этом Чалый сказал в комментарии Радио NV. Он подробно прошелся по каждому изменению.

Целенаправленные удары по гражданским объектам

"Первое — это целенаправленные удары либо по гражданским объектам, либо допуская, что те ракеты, те шахеды, которые направлены, могут попасть с большой вероятностью в гражданский объект", — пояснил Чалый.

Эксперт подчеркнул, что подобная тактика противоречит международному гуманитарному праву. Это не случайные ошибки, а сознательная стратегия устрашения гражданского населения.

"Международное гуманитарное право также запрещает такие правила войны, запрещают ведение именно такой войны. Это война против гражданских, это когнитивная война, это террористическая война", — подчеркнул дипломат.

Масштабность атак

"Второй элемент — это масштабы. То есть мы же о переговорах о мире там ведутся, а масштабы увеличились", — отметил Чалый.

По словам эксперта, то, что раньше могло случаться эпизодически, теперь стало регулярной практикой. Россия систематически разрушает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных граждан.

"Возможно, однажды так что-то сопоставимое, а сейчас это регулярно делается. То есть фактически уничтожается регулярная гражданская инфраструктура и убивают людей. Это не то, что к чему нужно привыкать", — предостерег дипломат.

Открытая демонстрация агрессии

"Третье, само по себе как раз вызывающее не просто беспокойство, возмущение, что это все не прикрывается уже ничем со стороны России", — отметил Чалый.

Эксперт пояснил, что Россия больше не пытается оправдать свои действия, а откровенно демонстрирует намерение принудить Украину к капитуляции. Это часть более широкой информационной операции, направленной на международное сообщество.

"Просто идут целенаправленные действия на принуждение Украины к капитуляции и убеждению других партнеров в мире, что другого пути нет. То есть на этот нарратив в первую очередь работает сейчас Россия, Путин лично во всех информационных операциях", — пояснил бывший посол.

Угроза эскалации

Валерий Чалый также предостерег от возможной эскалации в использовании оружия массового поражения, отметив опасную тенденцию в российской риторике.

"Сейчас в России начали говорить, что в сегодняшних условиях уже позволено все. Я вам скажу, не дай Бог, на Ближнем Востоке где бы там выскочил ядерный боезаряд или грязная ядерная бомба. То есть Путин воспринимал бы это как зеленый свет для своих действий такого же плана", — предупредил эксперт.

Напомним, в ночь на вторник, 17 июня, россияне устроили очередной массовый удар по Украине, из-за чего пострадал, прежде всего, Киев. А на фоне этого в сети уже появились призывы к тому, что пора выезжать за пределы городов. В частности, украинский рэпер и командир роты 412 полка "Немезис" беспилотных систем Александр Ярмак в своем Instagram обнародовал послание о том, что осень будет тяжелой. Музыкант порекомендовал украинцам выезжать за пределы городов и держаться подальше от стратегических объектов. Впрочем, военно-политический обозреватель Александр Коваленко с этим мнением не согласен. Что он сказал об этом – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.