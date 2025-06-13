Дітей без щеплень не пустять до шкіл і садочків: Кабмін запропонував законопроєкт

У соцмережах нова ініціатива від міністрів викликала жваву дискусію в мережі

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради України законопроєкт, який посилює правила захисту населення від інфекційних хвороб. У документі пропонується обмежити відвідування закладів освіти для дітей без обов'язкових щеплень (за відсутності медичних протипоказань).

Про це йдеться в законопроєкті №13367. Якщо повнолітня людина або законні представники дитини, яка підлягає обов'язковим щепленням, відмовляються від вакцинації, медпрацівник має взяти в них письмову заяву про відмову. Якщо таку заяву не нададуть — складається відповідний акт за формою МОЗ.

Діти без обов'язкових щеплень не зможуть відвідувати дитячі садки, школи, заклади відпочинку та оздоровлення. Винятком є лише наявність медичних протипоказань. У такому разі дитина може навчатися за іншими формами: дистанційною, заочною, індивідуальною тощо.

Також законопроєкт зобов'язує хворих на інфекційні захворювання або носіїв збудників інфекцій виконувати вимоги медпрацівників щодо лікування та дотримуватися правил, встановлених для запобігання поширенню хвороб.

У соцмережах новий законопроєкт викликав жваву дискусію. Деякі користувачі підтримали ініціативу, зазначаючи, що якщо батьки не можуть самостійно ухвалити рішення про вакцинацію дитини, то держава має проявити більшу мудрість. Інші відреагували коротко: "Чудово", "Нарешті", "Опам'ятались… Покоління виросли без щеплень".

Водночас частина коментаторів висловила застереження: вони цікавляться, хто нестиме відповідальність, якщо через відсутність вакцинації хворобу підхопить ще кілька осіб.

Окремі коментатори звернули увагу на те, що ініціатива суперечить Конституції, і закликають відхилити законопроєкт, адже, на їхню думку, "Конституція на паузі". Дехто також іронізував, запитуючи, чи зможуть такі діти потім служити в армії або навчатись дистанційно.

Законопроєкт ще має розглянути парламент. Його ухвалення може істотно змінити підхід до вакцинації та відвідування закладів освіти в Україні.

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