В Україні ухвалили історичний закон про множинне громадянство: які переваги він дає звичайним людям

Проєкт про множинне громадянство, попри загальний оптимізм, містить і ризики

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11469, ініційований президентом Володимиром Зеленським, який запроваджує інститут множинного громадянства. Документ підтримали 243 народних депутати. Це рішення є важливим кроком до зміни державного підходу щодо питання громадянства.

Закон набуде чинності через шість місяців після його офіційної публікації, орієнтовно у грудні 2025 року. "Телеграф" розібрався в деталях проєкту.

Хто може мати кілька громадянств

Законопроєкт чітко визначає ситуації, коли українці можуть мати множинне громадянство. Серед них:

народження дитини з автоматичним набуттям громадянства іншої держави;

усиновлення української дитини іноземними громадянами;

автоматичне набуття громадянства через шлюб з іноземцем;

автоматичне набуття громадянства іншої держави за досягненням повноліття, без отримання відповідного документа;

спрощена процедура отримання українського громадянства для громадян певних країн;

набуття українцем громадянства країн, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку.

Які країни підпадають під новий закон

Згідно з умовами законопроєкту, множинне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС або з державами, що застосували санкції проти Росії. Остаточний перелік цих країн має затвердити Кабінет Міністрів України.

За попередніми оцінками, список може включати 33 країни, серед яких 27 членів ЄС (Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція), а також Велика Британія, Канада, Норвегія, Швейцарія, США та Японія. Водночас громадянство РФ, Білорусі, Сирії чи Північної Кореї однозначно заборонено.

Чому потрібне множинне громадянство

Ініціатор закону, президент Зеленський, наголосив, що мета нового закону – підтримати українську діаспору та залучити до життя України людей, які допомагають країні за кордоном.

"Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою", – зазначав Зеленський.

Експерти вважають, що впровадження множинного громадянства може стати ефективним способом розв'язання демографічних проблем, які посилила повномасштабна війна. Завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії Олексій Позняк зазначає, що Україна не повинна втрачати можливість залучити громадян із Західної Європи та Північної Америки, які можуть позитивно вплинути на економіку та демографію країни.

"Це може не лише збільшити чисельність населення, а й позитивно вплине на економіку. Наприклад, частина з цих громадян оберуть Україну для отримання вищої освіти, адже вона тут більш доступна, аніж за кордоном. І це лише один із шляхів повернення цих громадян на історичну Батьківщину", – зауважив експерт в коментарі "Телеграфу".

Безпекові та юридичні виклики

Попри загальний оптимізм, законопроєкт не позбавлений критики та занепокоєнь. Радник колишнього голови МВС Володимир Мартиненко наголосив, що множинне громадянство може створити юридичні лазівки для ухилення від військової служби або кримінальної відповідальності.

"Особисто у мене головне запитання до цього документу буде полягати у тому, чи може особа, що набула друге громадянство, перестати бути військовозобов'язаною в Україні або ж ухилитися від призову, скориставшись законами іншої держави? Сьогодні це те питання, якому необхідно приділити особливу увагу", – зауважин він.

Важливим аспектом також є питання юрисдикції. Народний депутат Олександр Мережко пояснює, що громадянин з двома паспортами підпадає під юрисдикцію обох країн, проте в Україні така особа сприйматиметься виключно як український громадянин.

Політичні ризики

Політолог Євген Магда зазначає, що за ініціативою закону можуть стояти політичні мотиви – зокрема, прагнення залучити електорат за кордоном через електронне голосування.

"По-перше, те, що ця ідея подається вже не перший раз, свідчить про те, що в Офісі президента одна нога не знає, що робить друга. По-друге, це відверта спроба перебити патріотичним хайпом питання про повернення громадян, що виїхали за кордон під час повномасштабної війни. Це спроба знайти шлях найменшого опору в питаннях, які жодним чином не вирішуються", – вважає Магда.

Втім, експерти одностайні в одному – за правильного підходу множинне громадянство може значно посилити міжнародну підтримку України та сприяти її повоєнному відновленню.

Світовий досвід

Сьогодні множинне громадянство дозволено у 130 країнах світу, включаючи США, Канаду, більшість країн ЄС. Це дозволяє державам залучати інвестиції, забезпечувати дипломатичний захист своїм громадянам за кордоном і використовувати економічні переваги, такі як податки та придбання нерухомості.

Україна, впроваджуючи цю практику, має шанс зміцнити свої міжнародні позиції, активніше залучати діаспору та ефективніше протистояти демографічним викликам майбутнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що проведення виборів в Україні — питання національного масштабу, яке стосується самого існування суспільства. Очікується, що перший етап відбудеться після завершення воєнного стану, коли Верховна Рада визначить порядок їх проведення, адже йдеться про унікальний формат голосування — не строковий і не достроковий, а такий, якого Конституція раніше не передбачала.