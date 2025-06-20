Путин разразился целой тирадой про "один народ" и плохую Украину (главные цитаты)

Ответ украинцев не заставил себя ждать

Президент России Владимир Путин вышел в свет с новым бредом. Говорил об Украине, армии, Курской операции и оккупации Сум.

Об этом он говорил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который проигнорировали западные компании из-за войны РФ в Украине. " Телеграф" собрал его главные заявления.

Хотели не признавать, но признали

Путин говорит, что Россия якобы восемь лет пыталась договориться и не признавать уже оккупированные территории так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Глава РФ говорит, что их якобы вынудили это сделать.

"Нас заставили признать их независимость, а затем поддерживать оружием, чтобы положить конец войне, которую развязал наш "враг на Западе" и теми, кто правит в Украине — "националистами" и "неонацистами", — сказал он.

Путин о ситуации в Украине

Путин назвал "трагедией" войну, которую сам развязал в 2022 году. По его словам, это не результат работы армии РФ.

"Происходящая в Украине трагедия — не результат нашей работы, а последствия действий тех, кто не смог смириться с текущим положением дел", — заявил глава Кремля.

Методички об "одном народе" и внеядерной Украине

"Я считаю российский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша. Мы не отрицали право украинского народа на независимость и суверенитет. Но положения суверенитета вытекают из того, что Украина — это внеблоковое, внеядерное и нейтральное государство", — сказал Путин.

Путин об операции на Курщине

Глава России жестко высказался об операции Сил обороны в Курской области. Заявил, что действовали против гражданского населения и забыл, что против мирных людей воюют только россияне. Придумал заоблачные потери ВСУ. Ну и, конечно, оправдался о создании "буферной зоны" на пограничной територии — типично, по методикам Кремля.

"Украина забралась в Курскую область, потеряла 76 тысяч человек, а теперь Россия вынуждена создавать буферную зону", — сказал 72-летний президент России.

Суммы оккупировать "не собирался", но не исключает этого

Высказался президент России и о Сумах. Говорит, будто не собирался их забирать.

"У нас нет цели забрать Сумы, но я этого не исключаю".

Другие заявления Путина

"Там, где ступает нога русского солдата, это наше".

"Мы на каждом этапе предлагали Украине остановиться. Свидетелями этого лидеры других стран. Но когда они приезжали в Киев, им говорили, что вы агенты Кремля, и они решили больше не лезть в это дело".

Украинцы уже отреагировали на маразматические заявления Владимира Путина. Украинский народ в ярости от услышанного.

Ранее "Телеграф" писал, действительно ли Россия "отвечает" Украине за удары.