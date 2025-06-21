"А так можна було?" Українки насмішили ТікТок ідеєю, як комфортно їздити в плацкарті УЗ

Думки користувачів розділились

У мережі завісилось відео, які дві дівчини змогли облаштувати у плацкартному вагоні "Укрзалізниці" приватний простір. І це без додаткових конструкцій чи матеріалі.

Відповідний ролик поширила жінка у Tik Tok. Він швидко набрав купу переглядів та неоднозначних реакцій.

На відео видно, як дві бокові полки у плацкарті жінки перетворили на фактично приватний простір. Вони повісили простирадло так, що воно утворило ніби перегородку. А через те, що нижні бокові полиці у плацкарті можна перетворити на стіл та два сидіння, це стало усамітненою кімнатою. До того ж жінки додали ще більше комфорту у подорож, замовивши собі суші та взявши келихи з напоями.

Така завчасна ретельна підготовка, за словами авторки відео, зробила поїздку у плацкарті ще більш комфортною. Адже багато хто нарікає на ці вагони через відсутність особистого простору.

Однак думки користувачів у коментарях розділились. Одні писали, що це класний лайфхак і він дійсно працює, якщо хочеться усамітнитись. А дехто наголошував, що це порушує правила безпеки у вагоні, тому провідник мав щось вдіяти. Були люди, які просто сміялись у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно дівчину не пустили у поїзд з собакою. Вже відомо, чим закінчився скандал з "Укрзалізницею".

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