Пів України без інтернету: росіяни насмішили новим абсурдним фейком

Користувачі в мережі вже жартують

Російська пропаганда продовжує поширювати у мережі дивакуваті та абсурдні фейки. Цього разу у РФ заявили, що в Києві, Львові та Рівному взагалі "немає інтернету".

Відповідну брехню поширювали пропагандистські канали. Українці вже почали жартувати щодо цього.

"Київ, Київська область, Львів та Рівне повністю залишилися без інтернету. Більше 20 українських хостинг-провайдерів зазнали масової атаки російських хакерів. До цього часу заблоковано доступ до серверів клієнтів VPS, VDS, сайтів, оптомережі, IPTV, IP-телефонія (на якій зав'язані всі українські кАлл-центри) та десятків інших способів зв'язку через інтернет", — йдеться у фейковій новині.

Водночас в українській мережі, яка, до слова, працює без збоїв, почали жартувати на цей рахунок. Дехто навіть згадав новину про те, що американський мільярдер Ілон Маск нібито попросив політичного прихистку в Росії.

"Одразу після того, як Ілон Маск "попросив" політичного притулку в Росії, у Львові, Рівному та Києві "зник" інтернет", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно мережею почала ширитись інформація, що нібито "шахеди" можуть уловлювати виклик з мобільних телефонів і розпізнавати цей сигнал як сигнал до атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці в Києві передали "особливе" вітання очільнику Росії Володимиру Путіну, яке видно навіть із космосу.