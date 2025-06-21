Целью был не завод: почему Россия на самом деле массировано ударила по Кременчугу

РФ оправдывается "ударами по военной инфраструктуре", но использование кассетных боеприпасов указывает на другое

Ракеты и дроны Россия в ночь на 21 июня мощность своего удара направила на Кременчуг Полтавской области. На месте прилетов находят российские кассетные боеприпасы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что за июнь это третий массированный налет на Кременчуг, но впервые столь целенаправленный удар ракетами. Он сравнивает количество применяемых средств с "ковровой бомбардировкой". Применялись аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и ракеты с кассетными боевыми частями, что указывает не на конкретную цель, а на "террористический характер" удара.

Он также обратил внимание, что Россия не впервые применила тактику целенаправленного удара: "Во время массовых налетов РОВ могут выбирать для удара основной город и вспомогательный. Этой ночью вспомогательным было Одесса. Хочу обратить внимание на то, что за всю ночь террора РОВ применили 272 Shahed-136. дронов не менее 100 единиц. Из этого делаем выводы и не снижаем бдительность". Коваленко также отметил использование дозвуковой ракеты "Искандер-К" вместо баллистической "Искандер-М". В целом с 15 июня не фиксировали использование такой баллистики, а ранее за месяц речь шла только о 31 ракете.

Российское Минобороны отчиталось, что удар они наносили по "инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса", якобы обеспечивавших военных в Донецкой области. "Все назначенные объекты поражены", — пишут в отчете.

После прилетов в Кременчуге начался пожар

Последствия атаки на Кременчуг

ГСЧС сообщает, что в Кременчугском районе зафиксированы как прямые попадания, так и падение обломков. В частности, на открытых территориях и на объектах энергетической инфраструктуры. Есть пострадавший. В общем, речь идет о трех локациях падения обломков. Атака на Кременчуг была комбинирована — дроны и ракеты запускали из оккупированного Крыма, акватории Черного моря, неба над Россией и территории страны-агрессора.

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