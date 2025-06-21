Одесити після масованого обстрілу влаштували гучні вечірки (відео)

Можливо, люди так знімають стрес

Одеса в ніч на суботу, 21 червня, перебувала під атакою російських безпілотників — було чутно багато вибухів, в одному з районів міста спалахнула пожежа, а напередодні росіяни масовано атакували обласний центр. Проте ввечері у п'ятницю клуби та ресторани були вщент забиті людьми.

Відео розважальних заходів та натовпів, що брали в них участь, опублікували місцеві Telegram-канали. Примітно, що люди веселилися на Аркадії, де вночі була небезпека атаки безпілотниками.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях … Аркадія, Малий Фонтан, Київський район, будьте обережні", — закликав мер Одеси Геннадій Труханов після першої години ночі.

Росіяни атакують Одесу практично щоночі. Військові моряки минулої ночі знищили 10 російських "шахедів", повідомили у ВМС України.

Як в мережі коментують весілля в Одесі під час обстрілів

Думки коментаторів, традиційно, розділилися. Одна з них зауважила — "ніби немає війни". Дехто каже, що люди відпочивають, щоб відволіктися від жахів війни. Ще одна коментаторка критикує, що під час війни показують, де є скупчення людей — туди можуть вдарити росіяни.

"Ніби немає війни", "Відпочивають, щоб кукухою не поїхати", "Нехай відпочивають на здоров'ї люди, має ж бути якась віддушина в цій темряві", "На **ра це виставляти? А потім ми обурюємося, що туди летить всяка **йня", — пишуть у мережі.

В мережі думки розділилися

Варто зазначити, що в ніч на п'ятницю росіяни масовано атакували Одесу. Під удар потрапила багатоповерхівка, чотириповерховий житловий будинок повністю вигорів. Загинула людина, ще 14 постраждали.