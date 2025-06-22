Министерство по возвращению министров? Украинцы строчат мемы о беглеце Чернышове

Шутили не только о нем

Алексей Чернышов, который является министром национального единства Украины, уже более недели не возвращается из заграничной командировки, которую начал с поездки в Чехию. Его выезд совпал с новой активизацией антикоррупционного расследования, в котором он фигурирует.

Украинцы по этому поводу создали мемы и приколы. "Телеграф" собрал самое интересное.

Остроумное в этой ситуации то, что министр, отвечающий за возвращение украинцев, сам якобы находится за границей. Талантливые украинцы уже успели сделать из этого шутку и предложили создать "министерство по возвращению министров".

Шутили люди и по другому. На скрин одной из новости поставили фотографию веселого дедушки.

Стоит отметить, что источники ZN.UA сообщают, что близкий к ОПУ бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, уехавший 20 июня из Украины, планирует провести встречу с Чернышевым.

"Он попытается убедить Чернышова вернуться в Украину в озвученные президентом Владимиром Зеленским сроки. Ведь бегство Чернышова существенно ударит по репутации президента, и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал", – пишет издание.

По данным ZN.UA, не исключено, что аргументом для возвращения вице-премьера в Украину будет очередное обещание того, что дело против Чернышова в НАБУ будет по схеме Олега Татарова передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Тем самым Чернышова будет выведена из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы продолжают шутить о российских обстрелах.