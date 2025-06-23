Давно їх дратує: росіяни намагалися вбити Гордона, Малюк розкрив деталі операції (фото)

Агент працював дуже професійно

Український журналіст Дмитро Гордон давно дратує російську владу. Тому вони кілька разів готували на нього замах. Одна із засланих в Україну груп складалася з етнічних дагестанців, а серед їхніх цілей був також і колишній офіцер ФСБ, а нині боєць РДК та ГУР Ілля Богданов.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі із журналістами, на якій був присутній кореспондент "Телеграфа". За його словами, очолював групу агент, який був в Україні задовго до початку вторгнення.

З метою конспірації проти лідера групи в Росії відкрили кілька кримінальних справ, а сам він знаходиться в розшуку не тільки поліції, а й ФСБ.

"Він весь час виконував задачі ФСБ, робив це дуже професійно, дуже законспіровано. В Україні вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС для того, щоби розширити свої можливості. Росія дала йому гроші, щоби він організував службу таксі для прикриття і стеження за обʼєктами, обладнавши усі машини відеореєстраторами", — розповів Малюк.

Затриманий зловмисник

Зловмисник довго розробляв плани щодо вбивства Гордона, вивчав його маршрути та місце проживання та підшукував мотоцикл для реалізації задуму. Якби журналіст був один, то для його усунення використали б пістолет, якщо з охоронцем — автомат.

Група була затримана і зараз дає свідчення. Лідер зізнався в організації замаху та розповів, що ФСБ готова була заплатити за життя Гордона 400 тисяч доларів.

"У Дмитра Гордона дуже велика аудиторія. Його дивляться та дослухаються і в росії, і на тимчасово окупованих територіях. Він багато працює, багато хто його дивився і дивиться. Він висловлює проукраїнські погляди щиро і відверто, які "натягує" росіянам на голови. Наш Гордон їх тригерить конкретно. Путінський режим вважає його головним пропагандистом України", — додав Малюк.

Зброя зловмисника

Зловмисник на місії

Як повідомлялося раніше, Малюк раніше розповідав про те, як росіяни кілька разів готували замах на президента України Володимира Зеленського.