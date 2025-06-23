Давно их раздражает: россияне пытались убить Гордона, Малюк раскрыл детали операции (фото)

Агент работал очень профессионально

Украинский журналист Дмитрий Гордон давно раздражает российские власти. Поэтому они несколько раз готовили на него покушение. Одна из засланных в Украину групп состояла из этнических дагестанцев, а среди их целей был также и бывший офицер ФСБ, а ныне боец РДК и ГУР Илья Богданов.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент "Телеграфа". По его словам, возглавлял группу агент, который находился в Украине задолго до начала вторжения.

В целях конспирации, против лидера группы в России открыли несколько уголовных дел, а сам он находится в розыске не только полиции, но и ФСБ.

"Он все время выполнял задачи ФСБ, делал это очень профессионально, очень законспирировано. В Украине вступил в отношения с дочерью бывшего высокопоставленного чиновника МВД для того, чтобы расширить свои возможности. Россия дала ему деньги, чтобы он организовал службу такси для прикрытия и слежки за объектами, оборудовав все машины видеорегистраторами", — рассказал Малюк.

Задержаный злоумышленник

Злоумышленник долго разрабатывал планы по убийству Гордона, изучал его маршруты и место проживания и подыскивал мотоцикл для реализации замысла. Если журналист был один, то для его устранения использовали бы пистолет, если с охранником — автомат.

Группа была задержана и сейчас дает показания. Лидер признался в организации покушения и рассказал, что ФСБ готова была заплатить за жизнь Гордона 400 тысяч долларов.

"У Дмитрия Гордона очень большая аудитория. Его смотрят и прислушиваются и в России, и на временно оккупированных территориях. Он много работает, многие его смотрели и смотрят. Он выражает проукраинские взгляды искренне и откровенно, которые "натягивает" россиянам на головы. Наш Гордон их триггерит конкретно. Путинский режим считает его главным пропагандистом Украины", — добавил Малюк.

Оружие злоумышленника

Злоумышленник на миссии

Как сообщалось ранее, Малюк ранее рассказывал о том, как россияне несколько раз готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского.