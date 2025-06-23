"Будь як валіза, думай як валіза": журналістка пожартувала з недоліків потягу Киів-Варшава

Не кожному спортивна форма дозволяє дістатися до третьої полиці

Потяг "Укрзалізниці" Київ–Варшава — не для слабодухих. Він вчить швидкості, витривалості, мімікрії, соціальних навичок, невербальній комунікації та щедрості.

Журналістка Юлія Суркова розповіла про недоліки цього маршруту в іронічному стилі у Facebook. Вона перелічила складнощі при придбанні квитків та діставанні до третьої полички, маленький розмір купе, високу ціну та інше.

"Він вчить швидкості. У тебе є всього кілька хвилин, щоб схопити своє місце, коли квитки з'являються в додатку. Він вчить витривалості. Бо навіть мій досвід регулярної флай-йоги не дає гарантії легко потрапити на третю поличку", – написала дівчина.

На її думку, цей потяг також дає навички мімікрії, бо тільки валіза може пережити без клаустрофобії десяток годин у просторі заввишки десь пів метра. "Будь як валіза, думай як валіза", – порадила Юлія.

"Він вчить соціальних навичок. Бо доводиться вставати по черзі з іншими двома пасажирами та домовлятися про це. Тут смолтолки неминучі.

— Кажуть, що середня полиця часто падає.

— Як думаєте, хто більше травмується: той, хто падає, чи той, на кого падає полиця?

— Я б загуглила статистику, та інтернету, як завжди, немає.

— Якщо ми вже ділимо півтора квадратних метри простору, чому б не поділити фобії?", – йдеться у публікації.

Журналістка також додала, що цей потяг дає навички невербальної комунікації, бо польські прикордонники впевнені, що всі у світі мусять знати польську, а вони, своєю чергою, не мусять знати англійську.

"І ще він вчить щедрості. Бо за всі ці навички та квиток треба віддати суму, що перевищує мамину місячну пенсію на 30%", – резюмувала Юлія.

Раніше ми розповіли про скандал з "Укрзалізницею", коли дівчину не пустили у потяг із собакою. Їй довелося діставатися додому автостопом.