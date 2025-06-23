Чому Путін посилив обстріл України: справа не в слабкості Заходу

Увага світу зараз прикута не до України

Росія посилила обстріл України в останні дні не для того, щоб показати слабкість Заходу. Швидше за все, Володимир Путін вирішив скористатися тим, що увага світу прикута до ситуації між Ізраїлем та Іраном.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю 24 каналу. За його словами, у слабкості Заходу Путін вже давно переконався і нічого нового йому доводити в цьому плані не треба.

"Путін користується нинішньою ситуацією, я маю на увазі війну між Ізраїлем та Іраном, та участю США у цій війні. Путін користується тим, що увага не лише Заходу, а всієї міжнародної спільноти зараз сконцентрована на Близькому Сході", — сказав Фесенко.

Політолог зазначає, зараз росіяни можуть посилювати обстріл України не побоюючись міжнародної реакції.

Однак він також зазначив, що Москва зараз у непростій ситуації, оскільки їй треба демонструвати підтримку Ірану, але при цьому не злити президента США Дональда Трампа. У Тегерані тим часом уже почали звучати голоси тих, хто незадоволений пасивністю Росії та тим, що запити на постачання ППО чи іншого озброєння залишаються без відповіді.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Після цього президент США Дональд Трамп повідомив, що припускає сценарій зміни іранського режиму.