"Чому б ні": Трамп припустив зміну режиму в Тегерані та подякував пілотам бомбардувальників

Трамп раптово заговорив про зміну режиму в Ірані, де правлять релігійні лідери-аятоли

Президент США Дональд Трамп судячи з усього, не наляканий криками Росії в ООН: 23 червня він виступив з черговими заявами з приводу удару по іранських ядерних об'єктах. Трамп припустив, що режим аятол в Ірані може бути повалено, та подякував пілотам бомбардувальників за удар по Фордо, Ісфахану та Натангу.

Про це Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social. В одному з дописів Трамп заявив, що бомбардувальники B-2 Spirit, які брали участь в операції, вдало приземлилися на базі у штаті Міссурі.

"Пошкодження ядерних об'єктів в Ірані, як кажуть, "монументальні". Удари були сильними та точними. Велику майстерність показали наші військові. Дякую вам!", – написав він.

Також Трамп заявив, що іранський режим потрібно змінити, оскільки він не може "зробити Іран знову великим". При цьому він додав, що вживати термін "зміна режиму", можливо, було б неправильно, але Ірану варто замислитися над тим, щоб змінити владу.

"Неполіткоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим? MIGA (Make Iran Great Again)", – сказано у повідомленні.

При цьому віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо 22 червня запевняли, що удари по Ірану – це "разова акція", а США не зацікавлені у зміні режиму в країні. Навпаки, Венс та Рубіо закликали Тегеран до відновлення переговорів та припинення ескалації на Близькому Сході.

Нагадаємо, що в ніч з 21 на 22 червня Сполучені Штати Америки вдарили по ядерних об'єктах Ірану. При цьому для ударів вони застосували малопомітні важкі стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit. Ці літаки призначені, зокрема, для прориву щільної оборони ППО і є найдорожчими літаками у світі та історії авіації. Для удару безпосередньо по захищеному іранському заводу в Фордо США використали найпотужнішу у світі неядерну бомбу з високоточним наведенням — GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).