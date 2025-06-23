Почему Путин усилил обстрелы Украины: дело не в слабости Запада
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Внимание мира сейчас приковано не к Украине
Россия усилила обстрелы Украины в последние дни не для того, чтобы показать слабость Запада. Скорее всего, Владимир Путин решил воспользоваться тем, что внимание мира приковано к ситуации между Израилем и Ираном.
Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью 24 каналу. По его словам, в слабости Запада Путин уже давно убедился и ничего нового ему доказывать в этом плане не надо.
"Путин пользуется нынешней ситуацией, я имею в виду войну между Израилем и Ираном, и участием США в этой войне. Путин пользуется тем, что внимание не только Запада, а всего международного сообщества сейчас сконцентрировано на Ближнем Востоке", — сказал Фесенко.
Политолог отмечает, сейчас россияне могут усиливать обстрелы Украины не опасаясь международной реакции.
Однако он также отметил, что Москва сейчас в непростой ситуации, поскольку ей надо демонстрировать поддержку Ирана, но при этом не злить президента США Дональда Трампа. В Тегеране тем временем уже начали звучать голоса тех, кто недоволен пассивностью России и тем, что запросы на поставки ПВО или другого вооружения остаются без ответа.
Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что допускает сценарий смены иранского режима.