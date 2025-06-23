Колишній заступник генпрокурора купив будинок у Конча-Заспі: там раніше жив Насіров (розслідування)

У будинків цікава історія

Мати колишнього заступника генерального прокурора Сергія Кізя отримала у володіння будинок на території реабілітаційного центру для прикордонників у Конча-Заспі. У самого Кізя там теж є власний будинок.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus Info. Зазначається, що Ганна Кізь купила будинок ще у 2021 році у деякої Лариси Артеп’євої, яка своєю чергою його отримала в 2013 році від Профспілки співробітників митних органів за мировою угодою як погашення мільйонного боргу.

Відчуження будинку площею близько сотні квадратних метрів розслідувала пізніше Генпрокуратура, але справа нічим не закінчилася. А потім у нього змінився власник.

Цікаво, що у самого Кізя на цій же базі теж у 2024 році з’явився свій будинок — це двоповерхова будівля площею 200 квадратів. А до нього ним користувався скандальний ексглава ДФС Роман Насіров.

Дім Сергія Кізя

Журналісти зазначають, що тенденція до викупу будиночків на території реабілітаційного центру спостерігається упродовж останнього року. І викупили їх переважно колишні чиновники митниці. Серед імен світилися діти екскерівника київської митниці Геннадія Романенка та мати ексглави митниці часів Януковича Ігоря Калєтніка.

Сам Кізь у прокуратурі працював довго, але його зірка запалилася і майже одразу згасла у 2019 році відразу після виборів. Він був заступником генпрокурора кілька місяців і за цей час закрив кримінальну справу проти Калєтніка щодо диктаторських законів часів Євромайдану, допоміг зірвати операцію НАБУ проти заступника голови міграційної служби Діни Пірмахової та просив ЄС зняти санкції з Андрія Портнова.

Сергій Кізь

Раніше розслідувачі Bihus.Info дізналися, що дочка колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря бере участь у будівництві люксового апарт-готелю Glacier Premium Apartments у центрі Буковеля. Оксана Чеботар вже опинилася у центрі скандалу.