Тепер назавжди біля сина: де похована мама Кузьми Скрябіна і як виглядає її могила

Ольга Михайлівна померла від інсульту

Про Кузьму Скрябіна завжди згадують як про щиру людину, яка мала почуття гумору і писала душевні пісні. Але за цією світлою постаттю завжди стояла ще одна — його мама Ольга Михайлівна Кузьменко. Вона пережила велику втрату — смерть сина. Два роки тому її не стало, а поховали маму Скрябіна поруч і з ним у сімейному склепі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила мами Кузьми Скрябіна. ЇЇ життя обірвалося після інсульту.

Що відомо про маму Кузьми Скрябіна

Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року у склі Сіде, що на Львівщині. Вона навчалася у музичній школі, а вищу освіту здобувала у Дрогобицькому інституті музичного мистецтва. Під час навчання в інституті, вона їздила по селах з магнітофоном і записувала народні пісні. Ольга Михайлівна навіть створила колектив, у якому діти співали народні та обрядові пісні. У дорослому віці мама Кузьми Скрябіна працювала викладачкою гри на фортепіано.

Коли Ольга Михайлівна вже була у шлюбі і мала дитину, сім'я мешкала у місті Новояворівськ. Згодом молода сім'я переїхала у селище Брюховичі.

Смерть сина Ольга Михайлівна переживала дуже тяжко. В інтерв'ю Славі Дьоміну жінка зізнавалася, що після важкої втрати сама кілька разів ледь не померла. За її словами, у неї часто падав тиск. Щоб впоратися з горем, мама Андрія почала записувати свої думки в зошит за порадою лікаря. Зрештою це призвело до написання книги "Моя дорога птаха". Згодом Ольга Михайлівна написала ще дві книги про життя свого сина — "Група "Скрябін" та друзі по сцені" (2016), і "Колискова для Андрійка" (2018).

Де похована і як виглядає могила мами Андрія Кузьменка

Ольга Кузьменко відійшла у вічність 23 вересня 2023 року від інсульту. Її поховали поруч із сином — у сімейному склепі у Брюховичах.

Ділянка охайна, з портретами, свічками і квітами. Сюди часто приїжджають фанати і згадують про легендарного співака та його маму.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок, де жив Скрябін у Києві. Він знаходиться далеко від центру і не названий на його честь.