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Тепер назавжди біля сина: де похована мама Кузьми Скрябіна і як виглядає її могила

Автор
Наталія Дума
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Автор
Мамі Андрія Кузьменка було 76 років
Мамі Андрія Кузьменка було 76 років. Фото Колаж Телеграфу

Ольга Михайлівна померла від інсульту

Про Кузьму Скрябіна завжди згадують як про щиру людину, яка мала почуття гумору і писала душевні пісні. Але за цією світлою постаттю завжди стояла ще одна — його мама Ольга Михайлівна Кузьменко. Вона пережила велику втрату — смерть сина. Два роки тому її не стало, а поховали маму Скрябіна поруч і з ним у сімейному склепі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила мами Кузьми Скрябіна. ЇЇ життя обірвалося після інсульту.

Що відомо про маму Кузьми Скрябіна

Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року у склі Сіде, що на Львівщині. Вона навчалася у музичній школі, а вищу освіту здобувала у Дрогобицькому інституті музичного мистецтва. Під час навчання в інституті, вона їздила по селах з магнітофоном і записувала народні пісні. Ольга Михайлівна навіть створила колектив, у якому діти співали народні та обрядові пісні. У дорослому віці мама Кузьми Скрябіна працювала викладачкою гри на фортепіано.

Кузьма Скрябін з мамою

Коли Ольга Михайлівна вже була у шлюбі і мала дитину, сім'я мешкала у місті Новояворівськ. Згодом молода сім'я переїхала у селище Брюховичі.

Мама Скрябіна

Смерть сина Ольга Михайлівна переживала дуже тяжко. В інтерв'ю Славі Дьоміну жінка зізнавалася, що після важкої втрати сама кілька разів ледь не померла. За її словами, у неї часто падав тиск. Щоб впоратися з горем, мама Андрія почала записувати свої думки в зошит за порадою лікаря. Зрештою це призвело до написання книги "Моя дорога птаха". Згодом Ольга Михайлівна написала ще дві книги про життя свого сина — "Група "Скрябін" та друзі по сцені" (2016), і "Колискова для Андрійка" (2018).

Де похована і як виглядає могила мами Андрія Кузьменка

Ольга Кузьменко відійшла у вічність 23 вересня 2023 року від інсульту. Її поховали поруч із сином — у сімейному склепі у Брюховичах.

Скрябін могила

Ділянка охайна, з портретами, свічками і квітами. Сюди часто приїжджають фанати і згадують про легендарного співака та його маму.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок, де жив Скрябін у Києві. Він знаходиться далеко від центру і не названий на його честь.

Теги:
#Могила #Скрябін #Андрій Кузьменко