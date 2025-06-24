Мінус один. Українські моряки влаштували "фаєр-шоу" для десанту РФ і знищили жирну ціль (відео)

ВМС України перетворили російський десант на факел біля Херсону

Українські військові моряки завдали удару по катеру чорноморського флоту з десантом біля західного узбережжя Херсонщини. Ворожий корабель був спалений і догорів на березі після влучного удару.

Про успішну операцію повідомив командувач ВМС ЗС України на своїй сторінці у соцмережах. На відео видно, як у катер влучають, після чого він спалахує і згорає.

Кількість втрат противника у цій операції не уточнюється. Представники командування подякували військовим морякам за проведену роботу.

Що залишилось у Росії з флоту після успішних операцій ЗСУ

Згідно з оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати противника з початку повномасштабної війни склали понад мільйон особового складу. Крім того, Росія втратила 28 кораблів і катерів у Чорному морі.

Втрати противника станом на 24.06.25

Серед найбільших втрат ворожого флоту варто згадати флагман чорноморського флоту — ракетний крейсер "Москва". Корабель був знищений 14 квітня 2022 року двома ракетами "Нептун" українського берегового протикорабельного комплексу.

Як виглядав крейсер "Москва" після влучання "Нептуном"

До списку потоплених кораблів внаслідок успішних операцій ЗСУ також входять великі десантні кораблі "Саратов", "Новочеркаськ" і "Цезар Куніков". Українські сили також знищили патрульний корабель "Василь Биков", тральщик "Іван Голубець" та ракетний корабель "Самум".

Втрати флоту змусили Росію переводити кораблі з Севастополя до більш віддалених портів. Наразі там Росія зберігає лише підводні човни, а флот тяжіє до Новоросійська. Проте й там, у порту, до недобитків російського флоту час від часу навідуються легендарні морські дрони ГУР та СБУ.

Нагадаємо, морський дрон ГУР біля Новоросійська збив жирну ціль. Цей удар вже назвали історичним.