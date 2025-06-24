Минус один. Украинские моряки устроили "файер-шоу" для десанта РФ и уничтожили жирную цель (видео)

ВМС Украины превратили российский десант в факел возле Херсона

Украинские военные моряки нанесли удар по катеру черноморского флота с десантом у западного побережья Херсонщины. Вражеский корабль был сожжен и догорел на берегу после точного удара.

Об успешной операции сообщил командующий ВМС ВС Украины на своей странице в соцсетях. На видео видно, как в катере попадают, после чего он загорается и сгорает.

Количество потерь противника в данной операции не уточняется. Представители командования поблагодарили военных моряков за проделанную работу.

Что осталось у России с флота после успешных операций ВСУ

Согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ, общие потери противника с начала полномасштабной войны составили более миллиона личного состава. Кроме того, Россия потеряла 28 кораблей и катеров в Черном море.

Утраты противника по состоянию на 24.06.25

Среди самых больших потерь вражеского флота стоит упомянуть флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва". Корабль был уничтожен 14 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" украинского берегового противокорабельного комплекса.

Как выглядел крейсер "Москва" после попадания "Нептуном"

В список потопленных кораблей в результате успешных операций ВСУ также входят крупные десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск" и " Цезарь Куников ". Украинские силы также уничтожили патрульный корабль "Василий Быков", тральщик "Иван Голубец" и ракетный корабль "Самум".

Потери флота заставили Россию переводить корабли из Севастополя в более отдаленные порты. Пока там Россия хранит только подлодки, а флот тяготеет к Новороссийску. Однако и там, в порту, к недобиткам российского флота время от времени наведываются легендарные морские дроны ГУР и СБУ.

Напомним, морской дрон ГУР возле Новороссийска сбил жирную цель. Этот удар уже назвали историческим.