"Настав час для миру": Трамп прокоментував іранську атаку на бази США, поки у Тегерані святкують "перемогу"

Трамп додав, що буде закликати Ізраїль до відновлення миру в регіоні

Президент США Дональд Трамп подякував Ірану за попередження про атаку на американські бази, завдяки чому не було жодних жертв. Також він заявив, що реакція Ірану була слабкою та висловив сподівання, що тепер можна переходити до мирних переговорів.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social. Президент США заявив, що атаки Ірану очікували – оскільки Іран попередив про удар заздалегідь. Протидія випущеним ракетам з боку ППО була "дуже ефективна".

"Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, чого ми й очікували, і дуже ефективно протидіяли. Було випущено 14 ракет — 13 було збито, а 1 була "випущена на волю", оскільки вона рухалася в безпечному напрямку. Я радий повідомити, що ЖОДЕН американець не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди. Найголовніше, що вони витягли все це зі своєї "системи", і, сподіваюся, подальшої НЕНАВИСТІ не буде", – написав він.

Трамп додав, що буде закликати Ізраїль до відновлення миру в регіоні. Того ж США очікують від Ірану, оскільки "пару випущено".

"Я хочу подякувати Ірану за те, що він завчасно повідомив нас, що дозволило уникнути втрат і поранень. Можливо, Іран тепер може перейти до миру та гармонії в регіоні, і я з ентузіазмом закликатиму Ізраїль зробити те саме", – написав президент, а трохи пізніше виклав ще один пост, написавши "Вітаю, світ! Настав час для миру!".

У Тегерані тим часом святкують "перемогу" на вулицях. Іранська державна пропаганда вже поспішила заявити, що ракетні пуски "досягли цілей" і що удар помсти за атаку США було офіційно реалізовано.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Після цього Іран заявив, що готує відповідь, а у ЗМІ з’явилися повідомлення, що проіранські бойовики готують напад на американські бази в Іраку і, можливо, в Сирії.

23 червня Іран запустив ракети по військових базах США в Катарі та Іраку. Усі ракети було перехоплено силами протиповітряної оборони, постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки не виявили. Після цього в Ірані заявили, що їхня операція із пафосною назвою "Гарна звістка про перемогу" нібито "завершилася великим успіхом".