Трамп анонсував припинення вогню та мир між Іраном та Ізраїлем: що відомо

Президент США висловив сподівання, що обидві сторони будуть дотримуватися припинення вогню

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню після того, як Іран завдав "удару помсти". Обидві країни повинні припинити атаки одна на одну протягом наступної доби.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social. Він заявив, що припинення вогню почнеться через шість годин після того, як Іран та Ізраїль завершать свої "останні місії", а після 12-годинного припинення вогню війна буде вважатися закінченою.

"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що буде повне і тотальне припинення вогню. Офіційно Іран почне припинення вогню, через 12 годин Ізраїль почне припинення вогню, а на 24-ту годину весь світ вітатиме офіційне припинення 12-денної війни", – написав Трамп.

Він зазначив, що вдалося уникнути багаторічної війни, яка могла б "знищити Близький Схід" та висловив сподівання, що обидві сторони будуть дотримуватися припинення вогню та підуть на укладення миру.

"За умови, що все працюватиме так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що в них вистачить витривалості, мужності та інтелекту, щоб закінчити те, що слід назвати "12-денною війною". Хай благословить Бог Ізраїль, хай благословить Бог Іран, хай благословить Бог Близький Схід, хай благословить Бог Сполучені Штати Америки, і хай Бог благословить світ", — резюмував Трамп.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Після цього Іран заявив, що готує відповідь, а у ЗМІ з’явилися повідомлення, що проіранські бойовики готують напад на американські бази в Іраку і, можливо, в Сирії.

23 червня Іран запустив ракети по військових базах США в Катарі та Іраку. Усі ракети було перехоплено силами протиповітряної оборони, постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки не виявили. Після цього в Ірані заявили, що їхня операція із пафосною назвою "Гарна звістка про перемогу" нібито "завершилася великим успіхом".