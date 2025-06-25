Будинок "жаху" 429 у Бородянці відновлять: як він виглядав після удару авіабомбою у 2022 і зараз (фото)

На реконструкцію витратять 276 млн. гривень

У смт Бородянка Київської області мають намір відновити багатоповерховий будинок, зруйнований внаслідок ворожого удару. Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації вже здійснив закупівлю на реконструкцію.

Йдеться про будинок №429 на вулиці Центральній. У березні 2022 року росіяни вдарили по Бородянці авіабомбами і в ньому обрушилися два поверхи.

Відновлення зруйнованої багатоповерхівки планували ще з грудня 2023 року. Тільки з третьої спроби було замовлено проект його реконструкції. А влітку 2024 року Департамент регіонального розвитку оголосив тендер на саму реконструкцію з очікуваною вартістю робіт 376,14 млн. гривень. Однак підрядника обрано не було.

Будинок №429 по вулиці Центральній у Бородянці у 2022 році. Фото: Радіо Свобода

Будинок №429 по вулиці Центральній у Бородянці у 2025 році. Фото: Радіо Свобода

Цього року на торгах переміг єдиний учасник ТОВ "ТРЕСТ КМБ-3" із пропозицією 364 949 643,04 гривні. Очікувана вартість закупівлі становила 376 148 379,2 гривні (держбюджет). Відомо, що ТОВ існує з 2015 року.

Реконструкція вищезгаданого будинку має тривати до кінця 2026 року.

Трагедія будинку №429

1 березня 2022 року о 15:55 було скинуто дві авіабомби 500 кг на житлову багатоповерхівку № 429 на вулиці Центральній, внаслідок чого загинули троє людей. Також цього дня було завдано ударів по інших багатоповерхових будинках у смт.

Зруйнований будинок у Бородянці. Фото: Kyivvlada

На сайті "Свій дім" опубліковано матеріал, у співзасновниця текстильної компанії Оксана Богомаз розповіла, що це був будинок її батьків. Як палають усі три вікна батьківського будинку, жінка бачила ще у соцмережах.

Оксана Богомаз розповіла про будинок №429. Фото: Свій дім

Пізніше їй вдалося потрапити всередину, але дізнатися про житло вона буквально не змогла, адже все вигоріло до тла.

Однак із зруйнованих квартир у будинку. Фото: Свій дім

Сусідній під’їзд взагалі звалився — саме там, в одній із квартир уціліла кухонна шафа з керамічним півником, що стала символом незламності українського народу.

Півник на шафі в Бородянці. Фото: Штаб спасіння спадщини/Heritage Emergency Response Initiative/Facebook

Житель будинку №429 на вулиці Центральній, на ім'я Володимир розповів, що того дня за десять хвилин до бомбардування він із дружиною встигли сховатися у підвал будинку. Про це пише "Суспільне".

"Забігли вниз і почули, як перша бомба впала на сусідній будинок. Наступна — на наш. Ми вискочили, людей десь 40, і побігли у бік річки Здвіж. Боялися в підвалі залишатися", — сказав він.

У сусідньому будинку завалило стояк саме там, де у підвалі ховалися люди. Шість людей померли одразу. Ті, що вижили, знайшли додатковий вихід з підвалу і таким чином вибралися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навколо відновлення Бородянки на Київщині не вщухають скандали.