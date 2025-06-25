Дом "ужаса" 429 в Бородянке восстановят: как он выглядел после удара авиабомбой в 2022 и сейчас (фото)

На реконструкцию потратят 276 млн гривен

В пгт Бородянка Киевской области намерены восстановить многоэтажный дом, который был разрушен в результате вражеского удара. Департамент регионального развития Киевской облгосадминистрации уже провел закупку на реконструкцию.

Речь идет о доме №429 по улице Центральной. В марте 2022 года россияне ударили по Бородянке авиабомбами и в нем обрушились два этажа.

Восстановление разрушенной многоэтажки планировали еще с декабря 2023 года. Только с третьей попытки был заказан проект его реконструкции. А летом 2024 года Департамент регионального развития объявил тендер на саму реконструкцию с ожидаемой стоимостью работ 376,14 млн гривен. Однако подрядчик выбран не был.

Дом №429 по улице Центральной в Бородянке в 2022 году. Фото: Радио Свобода

Дом №429 по улице Центральной в Бородянке в 2025 году. Фото: Радио Свобода

В этом году на торгах победил единственный участник ООО "ТРЕСТ КМБ-3" с предложением в 364 949 643,04 гривны. Ожидаемая стоимость закупки составила 376148379,2 гривны (госбюджет). Известно, что ООО существует с 2015 года.

Реконструкция вышеупомянутого дома должна длиться до конца 2026 года.

Трагедия дома №429

1 марта 2022 года в 15:55 были сброшены две авиабомбы 500 кг на жилую многоэтажку № 429 по улице Центральная, в результате чего погибли три человека. Также в этот день были нанесены удары по другим многоэтажным домам в пгт.

Разрушенный дом в Бородянке. Фото: Kyivvlada

На сайте "Свій дім" опубликован материал, в соосновательница текстильной компании Оксана Богомаз рассказала, что это был дом ее родителей. Как пылают все три окна родительского дома, женщина видела еще в соцсетях.

Оксана Богомаз рассказала о доме №429. Фото: Свій дім

Позже ей удалось попасть внутрь, но узнать жилье она буквально не смогла, ведь все выгорело до тла.

Однак из разрушенных квартир в доме. Фото: Свій дім

Соседний подъезд вообще рухнул — именно там, в одной из квартир уцелел кухонный шкаф с керамическим петушком, ставший символом несокрушимости украинского народа.

Петушок на шкафу в Бородянке. Фото: Штаб порятунку спадщини / Heritage Emergency Response Initiative / Facebook

Житель дома №429 по улице Центральной по имени Владимир рассказал, что в тот день за десять минут до бомбардировки он с супругой успели спрятаться в подвал дома. Об этом пишет "Суспільне".

"Забежали вниз и услышали, как первая бомба упала на соседний дом. Следующая — на наш. Мы выскочили, людей где-то 40, и побежали в сторону реки Здвиж. Боялись в подвале оставаться", — сказал он.

В соседнем доме завалило стояк как раз там, где в подвале прятались люди. Шесть человек умерли сразу. Выжившие нашли дополнительный выход из подвала и таким образом выбрались.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вокруг восстановления Бородянки в Киевской области не утихают скандалы.