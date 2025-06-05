У владі не знають, скільки ще грошей треба на відновлення Бородянки. Жителів попередили про важливі зміни

В цьому році на відновлення вже пішло близько 700 мільйонів

Відновлення Київської області продовжується. Тільки на Бородянку у 2025 році передбачено 2,7 мільярда гривень, але це не фінальна цифра. Скільки в результаті піде коштів на селище не знає навіть влада. При цьому для місцевих вже прозвучало попередження.

Про це "Телеграфу" розповів глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

Він пояснив, що фінальної вартості відновлення Бородянки поки що не знає ніхто тому, що цей процес йде поступово.

"Як можна визначити … Ось тут ще буде площа, а тут укриття з паркінгом, там тривають роботи по парку. Ми зараз проходимо вулицею і кожен якийсь новий об’єкт збільшує або зменшує загальну суму. Тому поки що її немає", — пояснив він.

Відновлення Бородянки обговорює з журналістами керівник Київської військової адміністрації Микола Калашник. Фото "Телеграф"

Не пропустіть: що очікувати Україні в плані відновлення і які нові загрози виникають прямо зараз? Про це і не тільки Сергій Сухомлин розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Водночас заступник голови Держвідновлення Микола Бойко пояснив, на що вже зараз йдуть гроші із цієї суми.

"З цієї суми цього року на відновлення вже пішло близько 700 мільйонів. Бородянка буде комплексно відновлена. Наразі реалізується 77 проєктів за державні гроші, також нам допомагають міжнародні партнери відновлювати приватний сектор. Діє програма "єВідновлення", за якою люди отримують сертифікати та відновлюють своє житло.

Наразі йдуть роботи, щоб відновити населений пункт комплексно. Не окремо взяти об’єкт, а потім відновити і сказати "ми це зробили". Ні, цього мало. Потрібно приділити увагу всім аспектам життєдіяльності міста, і ми зараз це реалізовуємо", — сказав він.

Також Сергій Сухомлин зробив попередження про майбутній розвиток селища.

"Ця комплексна трансформація Бородянки має призвести до зникнення МАФів, які сьогодні створюють архітектурний хаос на вулицях. Потрібно змінити архетип. Для цього потрібна спільна робота держави, депутатів та жителів", — зазначив Сухомлін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштуватиме відновлення "Охматдиту" після ракетного удару.