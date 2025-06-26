Когда Украина начнёт жатву? Аномальная погода сдвинула сроки на 3 недели

На юге страны жатва уже стартовала

Жатва в Украине в 2025 году начнется раньше, чем обычно. Причиной тому стали аномальные погодные условия. Весна и начало лета 2025 сместили привычные аграрные календари, заставив фермеров уже в июне выходить в поля.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в материале "Надо успеть: в Гидрометцентре объяснили, что ждет урожай этим летом".

По его словам, на юге страны жатва уже стартовала — и это почти на три недели раньше среднестатистических сроков. Все из-за весенне-летней засухи, которая значительно ускорила созревание ранних хлебов.

Какой погода была в последнее время?

Весной и в начале лета в Украине установилась аномальная погода. Засушливые дни с высокими температурами, сменялись кратковременными ливнями, порой, с градом. Время от времени часть страны заливало дождями, пока другую половину поджаривало жаркое солнце. Время от времени столбики термометров ползли к +40 градусам. А на солнце было еще жарче. Температурный фон местами превышал климатическую норму, а количество дождей наоборот.

8 июня

Какой погоды ждать дальше?

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в Украине продолжит держаться жаркая, но переменчивая погода. Например, 29 июня жара смешается с небольшими дождями по всей стране, а уже 30 июня по всей стране будет сухо и столбики термпометров поползут еще выше.

29 июня

30 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые дали разные прогнозы погоды для Киева.