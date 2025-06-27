Перша стрижка - після весілля: які зачіски носили у давнину українські дівчата і як доглядали за волоссям

Дівчата заплітали довгі коси, а після весілля волосся можна було постригти

З давніх-давен у волоссі української дівчини була ціла історія. Воно було не просто прикрасою, а символом честі та жіночої долі. Що більше ми дізнаємося про "норми" давньої краси, то більше розуміємо, що мода — це культура, яка живе століттями.

"Телеграф" разом із filter.project розповість про зачіски українок у давнину. Колись довжина і прикраси на волоссі могли багато розказати про долю дівчини.

Які зачіски робили українки у давнину

Найбільш поширена зачіска українок у давнину — коса. Або одна, або кілька. Незаміжні жінки носили просто косу, а заміжні — хустки, очіпки, перемітки. Коса вважалася символом цноти і краси. У народі навіть казали: "нема коси — нема краси".

Після одруження косу дівчині розплітали або обрізали волосся. Натомість на голову вдягали хустку або очіпок. Якщо жінка після весілля виходила в люди з непокритою головою, це вважалося гріхом.

Дівчатка і молоді діви могли вплітати в косу стрічки, квіти. Також волосся прикрашали намистом. У весільних зачісках часто використовували живі квіти.

Догляд за волоссям у давнину

Доглядати за волоссям дівчаток вчили від самого дитинства. Коли немовля купали вперше, біля ванни клали гребінець і бажали, щоб волосся росло довгим і густим.

На перший день народження дівчинки, її хрещений батько стриг її волосся. Прядку залишали напам’ять, а решту спалювали. Нерідко до весілля дівчинки це була єдина стрижка.

Мили волосся відварами на травах — ромашка, кропива, чебрець, любисток. Часто використовували яйця — вони живлять волосся. Для ополіскування використовували настій з реп’яхів або квітів.

Розпускати волосся можна було лише на Андрія — під час ворожіння на майбутнє кохання. Із розпущеним волоссям також було заборонено сідати за стіл.

Хрещена мама, коли дівчинці було 6-7 років, заплітала їй першу косу. Цей ритуал називається "заплітини". Волосся сплітами з чотирьох боків — з лоба, з потилиці, від вух.

На весілля у давнину заплітали одну чи дві коси у вигляді віночка. Волосся розділялося на дві частини з рівним проділом.

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