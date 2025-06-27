Первая стрижка — после свадьбы: какие прически носили в древности украинские девушки и как ухаживали за волосами

Девушки заплетали длинные косы, а после свадьбы волосы можно было постричь

Издавна в волосах украинской девушки была целая история. Они были не просто украшением, а символом чести и женской судьбы. Чем больше мы узнаем о "нормах" древней красоты, тем больше понимаем, что мода — это культура, живущая веками.

"Телеграф" вместе с filter.project расскажет о прически украинок в древности. Когда-то длина и украшения на волосах могли многое рассказать о судьбе девушки.

Какие прически делали украинки в древности

Наиболее распространенная прическа украинок в древности – коса. Либо одна, либо несколько. Незамужние женщины носили просто косу, а замужние – платки, чепцы, переметки. Коса считалась символом целомудрия и красоты. В народе даже говорили: "нет косы — нет красоты".

После женитьбы косу девушке расплетали или обрезали волосы. На голову одевали платок или чепец. Если женщина после свадьбы выходила в люди с непокрытой головой, это считалось грехом.

Девочки и молодые девы могли вплетать в косу ленты, цветы. Также волосы украшали ожерельем. В свадебных прическах часто использовали живые цветы.

Уход за волосами в древности

Ухаживать за волосами девочек учили с самого детства. Когда младенца купали впервые, возле ванны клали расческу и желали, чтобы волосы росли длинными и густыми.

На первый день рождения девочки, ее крестный отец стриг ей волосы. Прядку оставляли напамять, а остальные сжигали. Нередко до свадьбы девочки это была единственная стрижка.

Мыли волосы отварами на травах – ромашка, крапива, чабрец, любисток. Часто использовали яйца – они напитывают волосы. Для ополаскивания использовали настой из репейников или цветов.

Распускать волосы можно было только на Андрея — во время гадания на будущую любовь. С распущенными волосами также было запрещено садиться за стол.

Крестная мама, когда девочке было 6-7 лет, заплетала ей первую косу. Этот ритуал называется "заплетанкой". Волосы сплетали с четырех сторон — со лба, с затылка, от ушей.

На свадьбу в древности заплетали одну или две косы в виде венка. Волосы разделялись на две части с ровным пробором.

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