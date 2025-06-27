Росіяни масштабно перекидають техніку та війська. Яку область попереджають про небезпеку

Ворожі колони потрапили на фото

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що 26 червня було зафіксовано велике пересування російських військ через окупований Маріуполь. Ворог перекидає живу силу та техніку.

Про це Андрющенко написав у своєму Telegram-каналі, додавши фото. За його інформацією, пересування ворога зафіксовано на таких напрямках:

Ростов-Новоазовськ-Маріуполь-Пологівський / Бердянський напрям : близько 7 платформ з бронетехнікою, включаючи танки. Понад 40 вантажівок з живою силою та БК

: близько 7 платформ з бронетехнікою, включаючи танки. Понад 40 вантажівок з живою силою та БК Крим/Херсон — Маріуполь — Новоазовськ-Таганрог / Ростов — Суми (?) колона понад 20 вантажівок з живою силою, близько 5 тягачів з бронетехникою класу БМП/БМД

Ворожа техніка, зафіксована у Маріуполі

Де Андрющенко прогнозує посилення штурмів

"На фоні зниження активності наступальних дій з одного боку, з іншого вдалих дій Сил оборони в Запорізької області можна прогнозувати найближчими днями посилені спроби штурму в районі Гуляйполя та Оріхова", — пише керівник Центру вивчення окупації.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 26 червня, на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог не проводив наступальних дій. Карти боїв наразі виглядають так:

Гуляйпільський напрямок 27 червня

Оріхівський напрямок 27 червня

Ситуація в районі Оріхова та Гуляйполя, карта deepstate

Варто зазначити, що моніторингові канали скептично сприйняли заяви Андрющенка. На опублікованих ним фото не видно великих колон ворожої техніки. А навіть якщо й так, в Запорізькій області стільки ліній оборони, що лізти туди для росіян буде самогубством.

Як повідомляв "Телеграф", головком ЗСУ Олександр Сирський відвідав Сумську область. За його словами, Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на Сумщині, але зведення фортифікаційних споруд треба прискорити.