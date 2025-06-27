Россияне масштабно перебрасывают технику и войска. Какую область предупреждают об опасности

Вражеские колонны попали на фото

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что 26 июня было зафиксировано большое передвижение российских войск через оккупированный Мариуполь. Враг перебрасывает живую силу и технику.

Об этом Андрющенко написал в своем Telegram-канале, добавив фото. По его информации, передвижение врага зафиксировано на следующих направлениях:

Ростов-Новоазовск-Мариуполь-Пологовский/Бердянский направление : около 7 платформ с бронетехникой, включая танки. Более 40 грузовиков с живой силой и БК

: около 7 платформ с бронетехникой, включая танки. Более 40 грузовиков с живой силой и БК Крым/Херсон — Мариуполь — Новоазовск-Таганрог/Ростов — Сумы (?) колонна более 20 грузовиков с живой силой, около 5 тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД

Вражеская техника, зафиксированная в Мариуполе

Где Андрющенко прогнозирует усиление штурмов

"На фоне снижения активности наступательных действий с одной стороны, с другой удачных действий сил обороны в Запорожской области можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова", — пишет руководитель Центра изучения оккупации.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 26 июня, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг не предпринимал наступательных действий. Карты боев сейчас выглядят так:

Гуляйпольское направление 27 июня

Ореховское направление 27 июня

Ситуация в районе Орехово и Гуляйполя, карта deepstate

Следует отметить, что мониторинговые каналы скептически восприняли заявления Андрющенко. На опубликованных им фото не видно больших колонн вражеской техники. А даже если и так, в Запорожской области столько линий обороны, что туда лезть для россиян будет самоубийством.

Как сообщал "Телеграф", главком ВСУ Александр Сырский посетил Сумскую область. По его словам, Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на Сумщине, но возведение фортификационных сооружений нужно ускорить.