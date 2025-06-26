Міністр оборони Норвегії відверто висловився про Путіна та допомогу Україні

Він впевнений, що Україна може стати потенціалом протиповітряної оборони для Альянсу в майбутньому

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік заявив, що країни НАТО багато чого вчаться в України. За його словами, наша країна зараз виборює безпеку Європи.

Про це глава оборонного відомства Норвегії, який днями вперше відвідав Україну, розповів у спілкуванні з міжнародною оглядачкою "Телеграфу" Ольгою Кириловою": Путін спробує напасти на НАТО, — інтерв’ю з міністром оборони Норвегії. Про тактику РФ, роль США та ППО для України

Сандвік зазначив, що Норвегія зараз підтримує виробничі потужності всередині України для нарощування виробництва ракет для систем протиповітряної оборони. Інший напрямок — підтримка та фінансування закупівлі засобів протиповітряної оборони для Києва.

"Ми говоримо про різні рівні ППО і також намагаємося інтегрувати більше коштів у NASAMS (норвезькі зенітні ракетні комплекси середньої дальності, які перебувають на озброєнні України. — Ред.) — наприклад, перехоплювачі — щоб не доводилося використовувати надто багато окремих систем управління та командування для протиповітряної оборони", — пояснив Сандвік.

Торе Оншуус Сандвік

НАТО може багато чого навчитися в України

Міністр додав, що країни Альянсу можуть багато чого навчитися в України — інвестиції важливі не лише зараз, а й у довгостроковій перспективі. Україна може стати одним із фасилітаторів (той, хто допомагає групі людей ефективно працювати разом, забезпечуючи успішну групову комунікацію, розуміння спільних цілей та планування) і потенціалом протиповітряної оборони для Альянсу в майбутньому.

Норвегія відіграє провідну роль у морській коаліції

Міністр оборони Норвегії розповів, про важливі аспекти захисту України на морі. Зараз актуальна наявність безпілотних систем для знищення дронів і ракет, що рухаються з боку моря, адже на їхнє виявлення дуже мало часу.

"Також допомога Україні у створенні морських можливостей за стандартами НАТО. У короткостроковій перспективі, окрім ППО, йдеться і про забезпечення вільної навігації у Чорному морі", — додав Торе О. Сандвік.

Чому для Норвегії важливо, щоб Путін не досяг успіху в Україні

"Основна причина — солідарність із українським народом, який бореться за свою свободу та суверенітет. Але також через те, що лінія нашої власної безпеки зараз проходить в Україні. Україна виборює безпеку Європи. Важливо, щоб Путін не досяг успіху в Україні, бо це становить загрозу і для нас", — наголосив міністр.

Він розповів, що парламент Норвегії одноголосно ухвалює рішення про підтримку України. Обсяг допомоги зріс до семи мільярдів доларів США у вигляді військової підтримки. З урахуванням громадянської підтримки сума сягає – 8,5 мільярда доларів США цього року.

"Ми також розглядаємо Україну як партнера у перспективі — з виробничими потужностями в оборонній промисловості, які зараз справді вражають з огляду на те, що вони розвиваються під час війни. Ми багато чого вчимося в українців, але водночас маємо підтримати вас у ці критичні часи", — резюмував очільник Міноборони Норвегії.

Як розповідав "Телеграф", Норвегія передала Україні вдвічі більше літаків F-16, ніж офіційно оголошувала. Загалом вона обіцяла передати 6, але з’явилися документи, в яких йдеться, що передано 14.