Ударів по критичних цілях в РФ буде більше: Умєров пообіцяв "сюрпризи" для ворога

Далекобійні дрони вже працюють майже щодня

Україна суттєво наростила кількість далекобійних ударів по тилових цілях ворога. Для цього торік були законтрактовані десятки тисяч deepstrike-дронів (безпілотники дальнього радіуса дії, здатні завдавати ударів по стратегічних цілях на відстані сотень кілометрів від лінії фронту.). Це дозволило регулярно атакувати критичні цілі росіян.

Міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі із журналістами, де був присутній кореспондент "Телеграфа", зазначив, що ці операції виконуються згідно з планами, а постачання дронів йде за графіком. Наразі ж ухвалене нове стратегічне рішення. Планується збільшити інтенсивність та масштаб ударів в кілька разів.

Готується нова хвиля контрактів на ще десятки тисяч далекобійних дронів. Рішення про посилення роботи на цьому напрямку ухвалили в середині червня. Деталі щодо майбутніх операцій тримаються в секреті, повідомляється тільки, що кількість операцій зросте. Наразі Україна наростила кількість вироблених дронів до 4 млн на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у відповідь на збільшення кількості атак дронами та ракетами з боку Росії, Україна знайшла ефективне рішення проти "Шахедів". Один з способів виявився ефективнішим за очікування, а деякі попередні втратили ефективність.