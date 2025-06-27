Ударов по критическим целям в РФ будет больше: Умеров пообещал "сюрпризы" для врага

Дальнобойные дроны уже работают почти каждый день

Украина существенно нарастила количество дальнобойных ударов по тыловым целям врага. Для этого в прошлом году были законтрактованы десятки тысяч deepstrike-дронов (беспилотники дальнего радиуса действия, способные наносить удары по стратегическим целям на расстоянии сотен километров от линии фронта.). Это позволило регулярно атаковать критические цели россиян.

Министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент "Телеграфа", отметил, что эти операции выполняются согласно планам, а поставка дронов идет по графику. Пока же принято новое стратегическое решение. Планируется увеличить интенсивность и масштаб ударов в несколько раз.

Готовится новая волна контрактов на еще десятки тысяч дальнобойных дронов. Решение об усилении работы на этом направлении было принято в середине июня. Детали по поводу будущих операций держатся в секрете, сообщается только, что количество операций вырастет. В настоящее время Украина нарастила количество производимых дронов до 4 млн в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ответ на увеличение количества атак дронами и ракетами со стороны России, Украина нашла эффективное решение против "Шахедов". Один из способов оказался эффективнее ожиданий, а некоторые предыдущие потеряли эффективность.