Євро пробив історичну стелю: чому валюта злетіла, поки долар стоїть на місці

На курс валют в Україні впливають зовнішні чинники

На ринку України зафіксовано новий рекорд: курс євро перевищив 49 гривень. Долар натомість продовжує коливатися в межах стабільного діапазону — його середній курс продажу знизився до 41,75 грн. Це свідчить про збереження політики "керованої гнучкості", яку проводить Національний банк України.

Станом на 27 червня готівкові обмінники купують долар у середньому по 41,25 грн, євро — по 48,15 грн. Водночас на міжбанківському ринку американська валюта торгується в межах 41,57–41,60 грн. Напередодні НБУ знизив офіційний курс долара до 41,5852 грн, а курс євро підняв до 48,638 грн, що стало черговим історичним максимумом.

Курс євро в Україні

В чому причина такого зростання

Різноспрямована динаміка двох ключових валют зумовлена впливом зовнішніх чинників. Як пояснив в коментарі "Телеграфу" Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, головна причина рекордного зростання євро — зміцнення європейської валюти щодо долара на світовому ринку.

"Світ сьогодні — як хиткий човен: нові мита зі США, конфлікт на Близькому Сході, зростання цін на нафту. І все це впливає на те, скільки коштують долар та євро", — зазначив Лєсовий. Він підкреслив, що валютний ринок України тісно пов’язаний із глобальними котируваннями, і хоча долар залишається основною валютою для розрахунків в Україні, поведінка євро залежить насамперед від динаміки валютної пари EUR/USD.

За його словами, Національний банк наразі успішно стримує коливання долара в межах, що відповідають режиму керованої гнучкості. Більшість валютних операцій в Україні (близько 70%) все ще припадають саме на долар. У цьому контексті курс євро є більш волатильним і може як зростати, так і падати незалежно від ситуації з гривнею.

"Тому в Україні курс євро може або стрибати вгору, або падати — незалежно від того, що відбувається з доларом", – пояснив експерт.

Фінансист Сергій Фурса у своєму коментарі зазначив: "Це все результат укріплення євро відносно долара на світовому ринку". Тобто з погляду макроекономіки, зміна курсу євро не є наслідком внутрішньої нестабільності, а відображає загальну ринкову ситуацію.

Що впливає на курс

Серед факторів, які впливають на євро, Лєсовий назвав ризик торгових конфліктів між США та Європою, зміну цін на нафту й газ, а також поведінку великих інвесторів. Якщо США введуть нові мита на європейські товари, це вдарить по євро. У разі стабілізації відносин між Вашингтоном і Брюсселем, курс євро може знизитись у межах 1,05-1,10 долара. Натомість у разі загострення торгової війни — піднятись до 1,15-1,18 долара.

"Великі гравці намагаються захистити свої гроші. Якщо ситуація у світі стає нестабільною, вони швидко переводять кошти в більш надійні валюти — і це змінює попит", — зауважив експерт.

Якими є прогнози

У липні, за прогнозами Лєсового, курс євро в Україні коливатиметься в межах 46,5-48,5 грн. Водночас можливі короткочасні виходи за ці межі, які будуть мати спекулятивний характер і не свідчитимуть про довготривалу тенденцію.

"Очікуємо, що впродовж липня основні коливання курсу євро відбуватимуть в межах 46,5-48,5 грн. Звісно, це попередній прогноз, і цілком можливо, що вряди-годи курс може перестрибувати ці межі, але це матиме тимчасовий характер", – зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що спроби заробити на коливаннях курсу "долар-євро" можуть обернутися втратою заощаджень для українців. Натомість зберегти гроші у воєнний час здатна стабільна й популярна валюта.