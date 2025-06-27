Евро пробил исторический потолок: почему валюта взлетела, пока доллар стоит на месте

На курс валют в Украине влияют внешние факторы

На рынке Украины зафиксирован новый рекорд: курс евро превысил 49 гривен. Доллар же продолжает колебаться в пределах стабильного диапазона — его средний курс продажи снизился до 41,75 грн. Это свидетельствует о сохранении политики "управляемой гибкости", которую проводит Национальный банк Украины.

По состоянию на 27 июня наличные обменники покупают доллар в среднем по 41,25 грн, евро — по 48,15 грн. В то же время на межбанковском рынке американская валюта торгуется в пределах 41,57–41,60 грн. Накануне НБУ снизил официальный курс доллара до 41,5852 грн, а курс евро поднял до 48,638 грн,

Курс евро в Украине

В чем причина такого роста

Разнонаправленная динамика двух ключевых валют обусловлена влиянием внешних факторов. Как объяснил в комментарии "Телеграфу" Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, главная причина рекордного роста евро — укрепление европейской валюты по отношению к доллару на мировом рынке.

"Мир сегодня — как шаткая лодка: новые пошлины из США, конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на нефть. И всё это влияет на то, сколько стоят доллар и евро", — отметил Лесовой. Он подчеркнул, что валютный рынок Украины тесно связан с глобальными котировками, и хотя доллар остаётся основной валютой для расчётов в Украине, поведение евро зависит прежде всего от динамики валютной пары EUR/USD.

По его словам, Национальный банк сейчас успешно сдерживает колебания доллара в пределах, соответствующих режиму управляемой гибкости. Большинство валютных операций в Украине (около 70%) всё ещё приходятся именно на доллар. В этом контексте курс евро является более волатильным и может как расти, так и падать независимо от ситуации с гривной.

"Поэтому в Украине курс евро может либо прыгать вверх, либо падать — независимо от того, что происходит с долларом", – пояснил эксперт.

Финансист Сергей Фурса в своём комментарии отметил: "Это всё результат укрепления евро относительно доллара на мировом рынке". То есть с точки зрения макроэкономики, изменение курса евро не является следствием внутренней нестабильности, а отражает общую рыночную ситуацию.

Что влияет на курс

Среди факторов, которые влияют на евро, Лесовой назвал риск торговых конфликтов между США и Европой, изменение цен на нефть и газ, а также поведение крупных инвесторов. Если США введут новые пошлины на европейские товары, это ударит по евро. В случае стабилизации отношений между Вашингтоном и Брюсселем, курс евро может снизиться в пределах 1,05-1,10 доллара. Зато в случае обострения торговой войны — подняться до 1,15-1,18 доллара.

"Крупные игроки стараются защитить свои деньги. Если ситуация в мире становится нестабильной, они быстро переводят средства в более надёжные валюты — и это меняет спрос", — заметил эксперт.

Каковы прогнозы

В июле, по прогнозам Лесового, курс евро в Украине будет колебаться в пределах 46,5-48,5 грн. В то же время возможны кратковременные выходы за эти пределы, которые будут носить спекулятивный характер и не будут свидетельствовать о долговременной тенденции.

"Ожидаем, что в течение июля основные колебания курса евро будут происходить в пределах 46,5-48,5 грн. Конечно, это предварительный прогноз, и вполне возможно, что время от времени курс может перепрыгивать эти пределы, но это будет иметь временный характер", – отметил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что попытки заработать на колебаниях курса "доллар-евро" могут обернуться потерей сбережений для украинцев. Вместо этого сохранить деньги в военное время способна стабильная и популярная валюта.