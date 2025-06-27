Право жінки чи вбивство? Українці обурені пропозицією заборонити аборти в Україні

Це рішення має покращити демографічну ситуацію

Депутати Івано-Франківської міської ради закликають державну владу заборонити в Україні аборти, керуючись демографічні проблеми в країні. Думка користувачів у мережі розділилась.

Як зазначила пресслужба самої міськради, звернення адресували президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та Верховній Раді. Ініціатори законопроєкту посилаються на статті Конституції України.

Вони наголошують, що кожна людина в Україні має право на життя, а в умовах війни — це ще й питання відновлення генофонду. У звернені дозвіл на аборти називають "дискримінацію людей за стадією розвитку", що призводить до занепаду країни. Тому депутати вимагають "на законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей та закріпити це в Конституції України".

Тобто нардепи Івано-Франківської міської ради закликають президента та Верховну Раду заборонити аборти в Україні, аби покращити демографічну ситуацію. Така пропозиція неабияк обурила українців, адже більшість впевнені, що "жінка сама має вирішувати, що робити з вагітністю". Користувачі наголошують, керуючись прикладами інших держав, що заборона абортів тільки спонукатиме жінок робити це підпільно, травмуючи організм ще більше.

Були серед українців і ті, хто підтримали таку ініціативу, але здебільшого це релігійні люди. Однак багато користувачів наголошували на тому, що держава має робити усе, щоб батьківство було легшим і приємним, а не тягарем та випробуванням, тоді, мовляв, народжуваність зросте.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кабмін запропонував законопроєкт, за яким дітей без щеплень не пустять до шкіл і садочків.