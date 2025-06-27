Право женщины или убийство? Украинцы возмущены предложением запретить аборты в Украине

Это решение должно улучшить демографическую ситуацию

Депутаты Ивано-Франковского городского совета призывают государственные власти запретить в Украине аборты, руководствуясь демографическими проблемами в стране. Мнение пользователей в сети разделилось.

Как отметила пресс-служба самого горсовета, обращение адресовали президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной Раде. Инициаторы законопроекта ссылаются на статьи Конституции Украины.

Они отмечают, что каждый человек в Украине имеет право на жизнь, а в условиях войны это еще и вопрос восстановления генофонда. В обращении разрешение на аборты называют "дискриминацию людей по стадии развития", что приводит к упадку страны. Потому депутаты требуют "на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции Украины".

То есть, нардепы Ивано-Франковского городского совета призывают президента и Верховную Раду запретить аборты в Украине, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Такое предложение изрядно возмутило украинцев, ведь большинство уверены, что "женщина сама должна решать, что делать с беременностью". Пользователи отмечают, руководствуясь примерами других государств, что запрет абортов будет только побуждать женщин делать это подпольно, травмируя организм еще больше.

Были среди украинцев и те, кто поддержал такую инициативу, но в большинстве своем это религиозные люди. Однако многие пользователи отмечали, что государство должно делать все, чтобы родительство было легче и приятнее, а не обузой и испытанием, тогда, мол, рождаемость возрастет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кабмин предложил законопроект, по которому детей без прививок не пустят в школы и садики.