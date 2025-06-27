Ракети для українських Patriot: в Білому домі відмовилися коментувати обіцянку Трампа

В Білому домі хочуть, щоб президент сам сказав своє рішення щодо постачань Україні ракет

У Білому домі відмовляються коментувати заяву президента США Дональда Трампа щодо можливості постачання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Там стверджують, що президент, мовляв, повинен заявити про це сам.

Таку заяву зробила спікер Білого Керолайн Левітт під час брифінгу 26 червня. Вона сказала, що Трамп вже неодноразово повторював що хоче завершення війни в Україні.

"Я дозволю президенту самому прокоментувати це. Це була особиста розмова між ним і президентом Зеленським, але зустріч пройшла добре, і це була зустріч, спрямована на прогрес… Що стосується конкретики — я залишу це за ним", – сказала вона.

Зазначимо, Трамп під час пресконференції після саміту НАТО в Гаазі заявив, що "спробує розглянути" постачання Україні нових ракет до систем ППО Patriot. Втім, попри усі заяви Трампа, Україна вже готується до сценарію, коли США припинять надавати військову допомогу. Серед іншого, підготовка йде до ситуації, коли буде припинено постачання з США систем протиповітряної оборони та боєприпасів для них. Як повідомлялося раніше, Вашингтон може повністю припинити постачання зброї Україні, однак він не припинятиме обмін розвідданими. На Заході впевнені, що навіть без американської військової допомоги Україна має шанси перемогти.

З іншого боку всередині Республіканської партії США зростає розкол через бажання президента Дональда Трампа завершити війну в Україні через поступки Росії. Це стало помітно під час слухань в Сенаті за участю глави Пентагону Піта Хегсета.

ЗМІ вважають, що США найближчим часом офіційно відмовляться від підтримки України озброєнням, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа робить акцент на "мирному врегулюванні". Вашингтон заявив це вустами Піта Хегсета, колишнього телеведучого, винагородженого за свою лояльність кріслом міністра оборони США. Отже, в України залишається тільки три варіанти, як діяти.