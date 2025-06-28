Проводника из "рейв-вагона" уволили? УЗ прокомментировала вечеринку с танцами в поезде

Ролик с проводником завирусился в сети

"Укрзализныця" отреагировала на курьезное видео из одного из поездов, где состоялась зажигательная вечеринка и проводник был ее активным участником. В компании уже рассказали, что ждет мужчину.

Как отметил глава УЗ Александр Перцовский, судьбой проводника из "рейв-вагона" занималось немало людей. Ведь поведение работника отличалось от стандартного.

"Проводник жив-здоров и совсем не уволен. Есть, конечно, за что спросить пл части соблюдения железнодорожных правил…. Но не грустите — все с ним будет хорошо, он уже готовится к новым путешествиям, следовательно, и у вас будет шанс попасть к нему на рейс", — говорится в сообщении.

К тому же Перцовский в шутку написал, что теперь в "Укрзализныце" подумывают провести танцевальный конкурс, чтобы найти новые таланты. К тому же УЗ отказалась разглашать имя зажигательного проводника, "чтобы Ballet Boyz или Netherlands Dance Theater не переманили — у нас и так дефицит проводников летом, поэтому должны удержать".

В комментариях пользователи отметили, что соблюдать правила в поезде следует, но проводник явно проявил хорошую клиентоориентированность.

Ранее Телеграф рассказывал, что украинцы массово жалуются на невозможность купить билеты на поезда с началом летнего сезона. В сети поделились "лайфхаком", как обойти систему и "выловить" билеты. Часто на это есть всего 15-20 минут.