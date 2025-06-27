Ця пташка з'явилася в Україні тільки нещодавно, і знову може зникнути: чому так і як вона виглядає на фото

В’яхир не утворює великих колоній, а гніздиться поодинці, тому великих скупчень цих птахів у містах немає

В Україні останні 2 десятиліття помітно зростає чисельність нового птаха — в'яхиря. За словами експертів, він раніше був рідкісним гостем, проте тепер стає постійним жителем міст.

Про це "Телеграфу" розповів Василь Костюшин, орнітолог, завідувач відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України. Цей вид з'явився на заході України, але вже зараз його можна зустріти навіть у Києві.

Втім, за словами експерта, наразі в'яхир у наших краях лишається перелітним птахом і взимку зникає, тоді як у Західній Європі, зокрема в Нідерландах та Німеччині, де зима м'якша, ця пташка вже стала осілою. "Спочатку він (припутень — ред.) з'явився на заході України, десь у Львові його фіксували. Потім він розповсюджувався активно й зараз його повно в Києві", — пояснює Костюшин.

За словами фахівця, в'яхир не формує таких великих колоній, як-от міський голуб, а гніздиться окремо, тому значних скупчень цих птахів у містах не спостерігається. Однак він вже став постійним мешканцем українських міст і поступово адаптується до міського середовища.

Чим відомий припутень?

Який вигляд має припутень

Припутень — це дикий лісовий голуб із родини голубових. За розміром він більший за інших голубів — вага: 0,4-0,6 кг, довжина: 40-42 см, розмах крил: 75-80 см. Дорослий птах має бурувато-сіре оперення з білими плямами на шиї та широкою білою смугою на крилах. Молоді — більш бурі з світло-коричневими очима.

Під час польоту в'яхиря чути гучне ляскання крил. У період гніздування птахи поводяться обережно, ховаються в листі та замовкають при наближенні. Живляться поруч із гніздом, шукаючи їжу на землі. Під час перельотів припутні уникають відкритих місць, вибираючи захищені ландшафти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні часто поширювалися чутки про масове зникнення горобців у містах, що викликало хвилювання серед людей. Однак поки що говорити про катастрофу рано, адже наукові дані цього не підтверджують.