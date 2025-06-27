У містах стає все менше горобців: орнітолог пояснив, чи чекати екологічної катастрофи

Експерт заявив, що в країні відсутній системний моніторинг біорізноманіття, тому точних даних про чисельність багатьох видів птахів немає

В Україні неодноразово ширилися чутки про масове зникнення горобців у містах, що викликало занепокоєння серед громадян. Втім, наразі зарано говорити про катастрофу, оскільки з науової точки зору ця інформація не підверджується фактами.

Про це "Телеграфу" розповів Василь Костюшин, орнітолог, завідувач відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України. За його словами, зниження чисельності птахів — це природний сезонний процес, а про масове зникнення говорити рано.

"Чисельність горобців, як і інших птахів, може дуже коливатися з різних причин, — каже Василь Анатолійович. — Сувора зима, наприклад, може знизити їхню кількість у 2-3 рази, а потім протягом кількох років популяція відновлюється. Це досить нормальна й стабільна ситуація, і жодних катастрофічних змін немає".

Експерт також зазначає, що в Україні відсутня системна система моніторингу біорізноманіття, тому реальних даних про чисельність багатьох видів просто немає. "30 років ми розмовляємо про це, а системи обліку немає. Навіть у столиці з її величезними лісовими масивами не ведеться жодних регулярних обліків — це абсолютно нецікаво міській владі", — наголошує Василь Костюшин.

За словами орнітолога, паніку щодо зникнення горобців часто підсилює відсутність інформації та емоційне сприйняття.

Українці панікують через зникнення горобців

Крім того, він звертає увагу на те, що існує кілька видів горобців, які мешкають у різних середовищах, а також інші птахи, чисельність яких не зменшується.

"Не можна казати, що, якщо горобці дещо зменшилися, то в місті щось погано з екологією. Це — нормальні природні процеси, на які не варто звертати надмірної уваги", — підкреслює співрозмовник.

Як бачимо, хвиля тривог щодо загрози зникнення горобців у містах не підтверджується науковими фактами. Водночас орнітолог наголошує на необхідності створення державної системи моніторингу птахів та інших видів для більш точного контролю за станом природи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Галицький національний природний парк на Прикарпатті став домівкою для найбільшої на заході України колонії рідкісних птахів родин ібісових та чаплевих. Ретельні дослідження, проведені на початку червня 2025 року, виявили велику кількість гнізд і пташенят.